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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

نانسی پلوسی: توافق با ایران شکست برای آمریکاست

نانسی پلوسی: توافق با ایران شکست برای آمریکاست

رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما یک توافق خوب با ایران را پاره کردیم، وارد جنگ شدیم و متأسفانه شاهد تلفات جانی نیروهای آمریکایی بودیم و این یک شکست محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی ام اس نو، «نانسی پلوسی» نماینده کنگره آمریکا و رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، از تفاهم نامه ترامپ با ایران انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، نانسی پلوسی با انتقاد از توافق تازه با ایران گفت این توافق میلیاردها دلار هزینه بر مالیات‌دهندگان آمریکایی تحمیل می‌کند، بدون آنکه به مسئله موشک‌های بالستیک ایران بپردازد.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا توافق قبلی را پاره کرد و حالا با چیزی برگشته که حتی خود جمهوری‌خواهان هم آن را یک شکست می‌دانند. این یک شکست است.

پلوسی تصریح کرد: اگر قرار باشد ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی به ایران بدهیم، تحریم‌های فروش نفت را لغو کنیم و کارهای بسیار دیگری انجام دهیم، این فقط یک باج‌دهی مضحک است. آن هم بدون اینکه به تنها ایرادی که مردم از توافق هسته‌ای اوباما با ایران می‌گرفتند، یعنی عدم رسیدگی به مسئله موشک‌های بالستیک، پرداخته شود؛ این توافق جدید هم هیچ توجهی به آن نکرده است.

رئیس سابق مجلس نمایندگاه آمریکا همچنین گفت: ما یک توافق خوب را پاره کردیم، وارد جنگ شدیم و و متأسفانه شاهد تلفات جانی نیروهای آمریکایی بودیم اما در مقابل، به توافقی رسیده‌ایم که میلیاردها دلار از جیب مالیات‌دهندگان ما خرج می‌کند تا به ایران باج بدهد.

نانسی پلوسی تأکید کرد: مردم باید هزینه‌اش را به صورت فردی پای پمپ‌های بنزین بپردازند، و این موضوعی است که واقعاً فشار سنگینی به زندگی مردم وارد کرده است.

کد مطلب 6864065

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    نظرات

    • ء IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
      0 0
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      به ایران حمله غیر قانونی شد وخسارت های به ایران زده شد،لغو تحریمها و پرداخت خسارت جزء حقوق ایران هست
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
      0 0
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      ایران بااینکه اغاز گر جنگ نبود ۳۳۷۳نفر در ایران کشته شد خود امریکا بود چیکار می کرد؟
    • نیستانک IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
      0 0
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      واقعا دمکرات‌ها عصبانی هستند چون انها خیلی پیش ملت آمریکا در این مدت شرمنده شدند و حتی خود نیز باور کرده بودند در برجام رسوا شده اند. اکنون بعضی واقعا خشمگین هستند چون لابی و حامی اسرائیل بوده اند و عمل ترامپ را خنجری بر پیکر خود و اسرائیل میدانند. موضوع دیگر اختلافات با جمهوری خواهان تنها نیست.
    • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
      0 0
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      تهدید و تطمیع دو روی یک سکه اند اسراییل برای آمریکا پر خرج و هزینه بر مهره سوخته ای حساب میشود دکترین آمریکا تغییر کرده ایران میتواند. مجددا نقش ژاندارمری خود را برای آمریکا ایفا کند در این راستا معرفی ایران به عنوان قدرت چهارم توسط کار شناس های غربی و چراغ سبز های متعدد از سوی آمریکا مبین آنست البته این قدم اول برای اعتماد سازی است تا روابط را به سطح دیپلماتیک گسترش داده و ایران به عنوان بزرگترین شریک راهبردی.به منطقه معرفی کند ظرف چند سال آینده ما شاهد حضور مجدد آنها خواهیم بود

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