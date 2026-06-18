نانسی پلوسی: توافق با ایران شکست برای آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی ام اس نو، «نانسی پلوسی» نماینده کنگره آمریکا و رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، از تفاهم نامه ترامپ با ایران انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، نانسی پلوسی با انتقاد از توافق تازه با ایران گفت این توافق میلیاردها دلار هزینه بر مالیات‌دهندگان آمریکایی تحمیل می‌کند، بدون آنکه به مسئله موشک‌های بالستیک ایران بپردازد.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا توافق قبلی را پاره کرد و حالا با چیزی برگشته که حتی خود جمهوری‌خواهان هم آن را یک شکست می‌دانند. این یک شکست است.

پلوسی تصریح کرد: اگر قرار باشد ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی به ایران بدهیم، تحریم‌های فروش نفت را لغو کنیم و کارهای بسیار دیگری انجام دهیم، این فقط یک باج‌دهی مضحک است. آن هم بدون اینکه به تنها ایرادی که مردم از توافق هسته‌ای اوباما با ایران می‌گرفتند، یعنی عدم رسیدگی به مسئله موشک‌های بالستیک، پرداخته شود؛ این توافق جدید هم هیچ توجهی به آن نکرده است.

رئیس سابق مجلس نمایندگاه آمریکا همچنین گفت: ما یک توافق خوب را پاره کردیم، وارد جنگ شدیم و و متأسفانه شاهد تلفات جانی نیروهای آمریکایی بودیم اما در مقابل، به توافقی رسیده‌ایم که میلیاردها دلار از جیب مالیات‌دهندگان ما خرج می‌کند تا به ایران باج بدهد.

نانسی پلوسی تأکید کرد: مردم باید هزینه‌اش را به صورت فردی پای پمپ‌های بنزین بپردازند، و این موضوعی است که واقعاً فشار سنگینی به زندگی مردم وارد کرده است.