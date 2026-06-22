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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

بسنت: آمریکا مجوز ۶۰ روزه فروش نفت ایران را صادر کرد

بسنت: آمریکا مجوز ۶۰ روزه فروش نفت ایران را صادر کرد

وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد: واشنگتن مجوز ۶۰ روزه فروش نفت ایران را صادر کرد؛ تهران نیز متعهد شد عبور و مرور آزاد در تنگه هرمز را حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود در ایکس ادعا کرد: در چارچوب مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا، واشنگتن مجوز عمومی موقت ۶۰ روزه برای تولید، انتقال و فروش نفت ایران صادر کرده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا سپس مدعی شد: ایران همچنین متعهد شده عبور و مرور آزاد در تنگه هرمز را حفظ کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را بدهد.

این در حالیست که پیشتر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) مجوزی را صادر کرد که بر اساس آن تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی را تا ۲۱ آگوست ۲۰۲۶ مجاز می داند.

در بیانیه صادره از سوی دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا آمده بود: این مجوز شامل فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ های نفتی ایران می‌شود.

کد مطلب 6868034

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