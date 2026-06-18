به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه، دبیرخانه دائمی جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری استان اصفهان با حضور مدیران استانی و فعالان برجسته صنعت گردشگری آغاز به کار کرد؛ گامی بلند که انتظار می‌رود با تمرکز بر هم‌افزایی ظرفیت‌های دانشگاهی و تجاری، «نصف‌جهان» را به کانون اصلی رویدادهای فرهنگی کشور بدل کند.

پایان دوران پراکندگی در رویدادها

دستیار ویژه استاندار اصفهان در گردشگری و امور بین‌الملل در این مراسم با تأکید بر اینکه دیگر جایی برای برگزاری‌های جزیره‌ای و غیرهدفمند در گردشگری وجود ندارد، گفت: ایجاد این دبیرخانه، بستری نوین برای هم‌افزایی ایده‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است تا با هدایتگری و برنامه‌ریزی منسجم، صنعت گردشگری اصفهان از حالت رکود خارج و به مسیر توسعه هدفمند هدایت شود.

مسعود نیک‌آئین با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان به عنوان نماد هنر، معماری و اخیراً الگوی مقاومت و پایداری، تصریح کرد: این دبیرخانه صرفاً یک نهاد اداری نیست؛ بلکه اتاق فکری برای تجاری‌سازی ایده‌های خلاق در صنایع دستی و گردشگری است که با بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های زیرساختی همچون سیتی‌سنتر، به دنبال تحقق پایداری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران است.

«روزهای شهرستان‌ها»؛ برگ برنده اصفهان برای جذب گردشگر

دستیار ویژه استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، ایده‌ای نوآورانه را برای تحول در تقویم رویدادهای گردشگری استان مطرح کرد.

نیک‌آئین پیشنهاد داد: «به‌جای برگزاری جشنواره‌های خرد و پراکنده در هر شهرستان، باید رویدادهایی با عنوان «روزهای نطنز»، «روزهای سمیرم» یا «روزهای کاشان» را در قلب اصفهان برگزار کنیم. این اقدام باعث می‌شود ظرفیت‌های بی‌نظیر هر منطقه در ویترینی بزرگ‌تر به دید عموم و گردشگران بین‌المللی برسد.

نگاه به گردشگری به مثابه قدرت نرم

نیک‌آئین با تأکید بر اینکه تورهای آشناسازی و جشنواره‌ها مهم‌ترین ابزارهای بازاریابی گردشگری و معرفی «قدرت نرم» ایران هستند، اظهار کرد: تلاش تیم مدیریتی استان بر این است که با تعریف رویدادهای هدفمند، اصفهان را نه فقط به عنوان یک مقصد تاریخی، بلکه به عنوان مرکز دائمی تبادل فرهنگی و اقتصادی در حوزه گردشگری تثبیت کند.

این دبیرخانه اکنون با هدف آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حذف بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، کار خود را آغاز کرده و قرار است تقویم رسمی رویدادهای گردشگری استان را با رویکردی نتیجه‌محور تدوین کند؛ اقدامی که امیدها را برای احیای رونق گردشگری اصفهان بیش از پیش زنده کرده است.