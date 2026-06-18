ظرفیت شبکه خادمیاری در اردستان افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین امامی ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه دبیر کانون خدمت رضوی اردستان، اظهار کرد: حدود صدنفر خادمیار در شهرستان اردستان فعالیت می‌کنند که توصیه می‌شود ظرفیت شبکه خادمیاری در شهرستان افزایش پیدا کند که می‌توان با توجه به ظرفیت‌های تخصصی موجود و نیروهای متخصص، باید شبکه خادمیاری توسعه یابد.

وی افزود: در حوزه توسعه کانون‌های شهرستان‌ها، متاسفانه در شهرستان اردستان تعداد کانون‌ها رشد قابل توجهی نداشته که توصیه شده کانون‌های تخصصی در تمامی شهرستان‌ها تا شهریور ماه راه‌اندازی شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان خاطرنشان کرد: شهید رئیسی عزیز سنگ بنای این حرکت و برنامه را معرفی کردند که یک صدقه جاریه برای خودشان در سراسر کشور ایجاد شده، در فعالیت‌های مختلف شبکه خادمیاری از کار مردم به نام اهل بیت و امام‌رضا(ع) گره گشایی می‌کنیم.

امامی تصریح کرد: به جوان‌گرایی در گسترش شبکه خادمیاری توجه شود تا بتوانیم از ظرفیت جوانان در شبکه بیشتر استفاده کنیم و به عنوان یک تفکر راهبردی توجه ویژه به شبکه بانوان و بحث‌های خانواده محور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان ‌کرد: از مسئولان شهرستان درخواست داریم شبکه خادمیاری را به عنوان یک بازوی توانمند در کنار آن ماموریت‌هایی که دارند، ببینند، خوشبختانه در شبکه خادمیاری، تنوع خدمت بی‌نظیر در عرصه‌های مختلف آموزش، مشاوره، سلامت و خانواده وجود دارد.

لازم بذکر است در پایان این مراسم از خدمات محمدرضا خانی دبیر سابق کانون شهرستان تقدیر و طی حکمی محمدرضا عصارزاده به‌عنوان دبیر کانون خدمت‌ رضوی شهرستان اردستان منصوب شد.