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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

نعیمی: ۳۰۰ موکب در مسیر خراسان شمالی تا مشهد برپا می‌شود

نعیمی: ۳۰۰ موکب در مسیر خراسان شمالی تا مشهد برپا می‌شود

بجنورد- معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: ۳۰۰ موکب در مسیر خراسان شمالی تا مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی نعیمی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به مقدمات برگزاری آیین تشییع قائد شهید امت، اظهار کرد: بر اساس مصوبات، مقرر شد نخستین موکب خراسان شمالی از ورودی خراسان شمالی در دوراهی دشت آغاز شده و تا مشهد مقدس ادامه یابد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با اشاره به پیش‌بینی برپایی ۳۰۰ موکب در این مسیر گفت: این موکب‌ها با همت مردم، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های بسیج و نیروهای داوطلبی که برای پشتیبانی اعلام آمادگی کرده‌اند، برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی موکب‌ها به‌صورت کامل خدمات اسکان، پذیرایی و درمانی ارائه خواهند کرد و برای هر وعده غذایی پذیرایی از پنج هزار نفر پیش‌بینی شده است.

نعیمی افزود: خدمات درمانی نیز با همکاری هلال احمر، اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی در موکب‌های تعیین‌شده ارائه می‌شود و در هر شهرستان حداقل یک موکب جامع خدماتی فعال خواهد بود.

وی بیان کرد: بخشی از موکب‌ها نیز به‌صورت داوطلبانه خدماتی همچون پذیرایی، اسکان و خدمات تخصصی از جمله تعمیر خودرو را ارائه خواهند کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه خراسان شمالی گفت: برای اسکان ۵۰۰ هزار نفر طی پنج روز و پذیرایی از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اجرای پویش «خانه رهبر شهیدم» افزود: خانواده‌هایی که امکان میزبانی از زائران را دارند، آمادگی خود را برای اسکان مهمانان در منازل شخصی اعلام کرده‌اند.

نعیمی بیان کرد: موکب‌ها از ۱۵ تیرماه برپا می‌شوند و تا ۲۱ تیرماه، سه روز پس از مراسم تشییع، به زائران و عزاداران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی به دلیل همجواری با مشهد مقدس، میزبان حجم گسترده‌ای از زائران خواهد بود و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و حاکمیتی استان برای تأمین اقلام اساسی و ارائه خدمات مورد نیاز در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متعددی نیز در مساجد و تجمعات مردمی سطح استان برگزار خواهد شد.

نعیمی گفت: پیش‌بینی حضور ۱۰۰ هزار نفر از مردم خراسان شمالی در مراسم مشهد انجام شده و تاکنون ۱۵ نقطه برای اسکان و بیش از ۲۰۰ ظرفیت هیئت‌های مذهبی استان در مشهد برای پذیرایی از زائران سازماندهی شده است.

وی در پایان اظهار کرد: تردد و حضور سه میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مسیر خراسان شمالی به سمت مشهد پیش‌بینی شده که با احتساب رفت و برگشت، حجم ترددها به حدود هفت میلیون نفر خواهد رسید.

کد مطلب 6864135

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