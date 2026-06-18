به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی نعیمی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به مقدمات برگزاری آیین تشییع قائد شهید امت، اظهار کرد: بر اساس مصوبات، مقرر شد نخستین موکب خراسان شمالی از ورودی خراسان شمالی در دوراهی دشت آغاز شده و تا مشهد مقدس ادامه یابد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با اشاره به پیش‌بینی برپایی ۳۰۰ موکب در این مسیر گفت: این موکب‌ها با همت مردم، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های بسیج و نیروهای داوطلبی که برای پشتیبانی اعلام آمادگی کرده‌اند، برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی موکب‌ها به‌صورت کامل خدمات اسکان، پذیرایی و درمانی ارائه خواهند کرد و برای هر وعده غذایی پذیرایی از پنج هزار نفر پیش‌بینی شده است.

نعیمی افزود: خدمات درمانی نیز با همکاری هلال احمر، اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی در موکب‌های تعیین‌شده ارائه می‌شود و در هر شهرستان حداقل یک موکب جامع خدماتی فعال خواهد بود.

وی بیان کرد: بخشی از موکب‌ها نیز به‌صورت داوطلبانه خدماتی همچون پذیرایی، اسکان و خدمات تخصصی از جمله تعمیر خودرو را ارائه خواهند کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه خراسان شمالی گفت: برای اسکان ۵۰۰ هزار نفر طی پنج روز و پذیرایی از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اجرای پویش «خانه رهبر شهیدم» افزود: خانواده‌هایی که امکان میزبانی از زائران را دارند، آمادگی خود را برای اسکان مهمانان در منازل شخصی اعلام کرده‌اند.

نعیمی بیان کرد: موکب‌ها از ۱۵ تیرماه برپا می‌شوند و تا ۲۱ تیرماه، سه روز پس از مراسم تشییع، به زائران و عزاداران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی به دلیل همجواری با مشهد مقدس، میزبان حجم گسترده‌ای از زائران خواهد بود و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و حاکمیتی استان برای تأمین اقلام اساسی و ارائه خدمات مورد نیاز در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متعددی نیز در مساجد و تجمعات مردمی سطح استان برگزار خواهد شد.

نعیمی گفت: پیش‌بینی حضور ۱۰۰ هزار نفر از مردم خراسان شمالی در مراسم مشهد انجام شده و تاکنون ۱۵ نقطه برای اسکان و بیش از ۲۰۰ ظرفیت هیئت‌های مذهبی استان در مشهد برای پذیرایی از زائران سازماندهی شده است.

وی در پایان اظهار کرد: تردد و حضور سه میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مسیر خراسان شمالی به سمت مشهد پیش‌بینی شده که با احتساب رفت و برگشت، حجم ترددها به حدود هفت میلیون نفر خواهد رسید.