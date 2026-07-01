به عشق رهبر شهید انقلاب؛ خراسان شمالی خانه زائران شده است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ مهدی عزتی یزدانی؛ در روزهایی که فضای استان خراسان شمالی آکنده از آمادگی، همدلی و حرکت‌های خودجوش مردمی شده، جاده‌هایی که به سمت مشهد مقدس امتداد دارند، تنها مسیر عبور خودروها و کاروان‌ها نیستند؛ بلکه به گذرگاه‌هایی از ایمان، ارادت و همراهی جمعی تبدیل شده‌اند. این روزها، نام خراسان شمالی بیش از هر زمان دیگری در متن یک حرکت بزرگ مردمی و مذهبی قرار گرفته است؛ حرکتی که در آن، مردم و مسئولان دوشادوش یکدیگر برای میزبانی از زائرانی که عازم مراسم تشییع رهبر شهید هستند، به میدان آمده‌اند و هر خانه، هر موکب و هر نقطه از مسیر، رنگی از خدمت و عشق به خود گرفته است.

در این میان، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، نه صرفاً حجم برنامه‌ریزی‌ها و اعداد و آمارهای گسترده، بلکه روح جاری در این حرکت است؛ روحی که از دل هیئات مذهبی، پایگاه‌های بسیج، گروه‌های جهادی و خانواده‌های داوطلب برخاسته و فضای استان را به صحنه‌ای از همدلی ملی تبدیل کرده است. جاده‌هایی که روزی فقط مسیر عبور بودند، امروز با برپایی موکب‌ها، ایستگاه‌های صلواتی و خانه‌های آماده میزبانی، به نشانه‌ای از یک فرهنگ عمیق اجتماعی و دینی بدل شده‌اند.

خراسان شمالی در این روزها تنها یک استان در مسیر مشهد نیست؛ بلکه به نقطه‌ای از پیوند احساسات مردمی و مسئولیت‌های اجرایی تبدیل شده است؛ جایی که مفهوم خدمت‌رسانی از یک وظیفه اداری فراتر رفته و به یک مشارکت عمومی و باور جمعی تبدیل شده است. در چنین فضایی، آماده‌باش دستگاه‌ها، برپایی صدها موکب، و شکل‌گیری طرح‌های مردمی، همه و همه در کنار هم تصویری از یک همبستگی کم‌نظیر را ترسیم می‌کنند؛ همبستگی‌ای که در سایه آن، میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید، نه فقط یک مأموریت اجرایی، بلکه یک روایت اجتماعی و فرهنگی از همراهی و ارادت جمعی مردم این خطه شده است.

پیش‌بینی تردد ۷ میلیون زائر در مسیر استان

هادی نعیمی معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مسیر استان به سمت مشهد مقدس تردد خواهند داشت که با احتساب رفت و برگشت این رقم به حدود هفت میلیون تردد می‌رسد.

وی افزود: بر همین اساس برنامه‌ریزی برای برپایی حدود ۳۰۰ موکب در مسیر زائران انجام شده است.

آغاز خدمت‌رسانی از دوراهی دشت تا مشهد مقدس

سرهنگ افزود:بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نخستین موکب خراسان شمالی از ورودی استان در دوراهی دشت آغاز شده و تا مشهد مقدس ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به پیش‌بینی برپایی ۳۰۰ موکب در این مسیر افزود: این موکب‌ها با همت مردم، گروه‌های جهادی، هیئات مذهبی، پایگاه‌های بسیج و نیروهای داوطلب برپا می‌شود و جلوه‌ای از مشارکت و همدلی مردم استان را به نمایش خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: برخی موکب‌ها به‌صورت کامل خدمات اسکان، پذیرایی و درمانی ارائه خواهند کرد و برای هر وعده غذایی، پذیرایی از پنج هزار نفر پیش‌بینی شده است.

«خانه رهبر شهیدم»؛ پویش مردمی اسکان زائران

وی از اجرای پویش «خانه رهبر شهیدم» خبر داد و اظهار کرد: خانواده‌هایی که امکان میزبانی از زائران را دارند، آمادگی خود را برای اسکان مهمانان در منازل شخصی اعلام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی به دلیل همجواری با مشهد مقدس، میزبان حجم گسترده‌ای از زائران خواهد بود و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و حاکمیتی استان برای تأمین اقلام اساسی و ارائه خدمات مورد نیاز در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متعددی نیز در مساجد و تجمعات مردمی سطح خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

وی گفت: پیش‌بینی حضور ۱۰۰ هزار نفر از مردم خراسان شمالی در مراسم مشهد انجام شده و تاکنون ۱۵ نقطه برای اسکان و بیش از ۲۰۰ ظرفیت هیئت‌های مذهبی استان در مشهد برای پذیرایی از زائران سازماندهی شده است.

بجنورد؛ مرکز پشتیبانی و مدیریت زائران

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان بجنورد به‌عنوان مرکز استان نقش مهمی در ساماندهی، پشتیبانی و اعزام زائران دارد و همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی کامل در این عرصه ایفای نقش کنند.

وی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف و امور خیریه، جمعیت هلال احمر، شهرداری و فرمانداری انجام شده است، افزود: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران بسیج خواهد شد.

وی از برپایی موکب پشتیبانی در منطقه باباامان، در خروجی شهرستان بجنورد خبر داد و اظهار کرد: این موکب از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه به‌صورت شبانه‌روزی به زائران خدمات ارائه خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، روزانه حدود پنج هزار نفر از زائران در وعده‌های صبحانه، ناهار و شام پذیرایی خواهند شد.

وی همچنین از تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی در ستاد شهرستان خبر داد و گفت: کمیته‌های امنیت و حفاظت، پشتیبانی و مالی، حمل‌ونقل، مساجد و هیئت‌های مذهبی، درمان و امداد، اطلاع‌رسانی و فضای مجازی، نظارت و ارزیابی، بانوان، روستایی و پشتیبانی مواکب مأموریت‌های تخصصی خود را آغاز کرده‌اند.

فرماندار بجنورد: تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی برای مدیریت خدمات

فرماندار بجنورد در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با هدف برنامه‌ریزی مناسب برای استقبال و خدمت‌رسانی به زائران، ۱۱ کمیته تخصصی در شهرستان تشکیل شده است.

وی گفت: کمیته‌های پشتیبانی، مالی، اسکان، امنیتی، بهداشت، درمان، بانوان، روستایی و سایر بخش‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده‌اند تا هماهنگی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم شود.

وی افزود: این اقدامات با همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف انجام می‌شود تا بتوانیم میزبانان شایسته‌ای برای زائران باشیم.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در برگزاری هرچه بهتر این مراسم خواهد داشت.

تأمین سوخت، نان و خدمات حمل‌ونقل در استان؛

طاهر رستمی معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار خراسان شمالی در نشست ستاد اربعین استان اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده تردد زائران، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین سوخت، نان، اقلام اساسی، خدمات امدادی و حمل‌ونقل انجام شده است.

رستمی با بیان اینکه خراسان شمالی به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران به سمت مشهد نقش مهمی دارد، افزود: سهمیه سوخت استان در ایام حضور زائران دو برابر خواهد شد و سهمیه ویژه‌ای برای نانوایی‌ها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تمامی ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای اربعین در خدمت این مراسم قرار می‌گیرد و حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس برای جابه‌جایی زائران آماده شده است.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: ذخایر اقلام اساسی به‌صورت مستمر تأمین خواهد شد و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

شیروان؛ برپایی دو موکب محوری و خدمات روزانه ۵ هزار زائر

سرهنگ علی دارابی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو موکب محوری در دانشکده کشاورزی شهرستان شیروان و مسجد امام سجاد(ع) برپا می‌شود.

وی افزود: در این موکب‌ها روزانه بیش از پنج هزار نفر از زائران از خدمات اسکان، پذیرایی و درمانی بهره‌مند خواهند شد و خدمات با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و هیئات مذهبی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به تمهیدات اسکان زائران گفت: مساجد، مدارس و سالن‌های ورزشی برای اسکان و استراحت زائران ساماندهی شده‌اند.

وی ادامه داد: ۱۱ کمیته تخصصی نیز برای اجرای منسجم برنامه‌ها در شهرستان تشکیل شده است.

اوقاف: برپایی ۶ موکب در بقاع متبرکه استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی اظهار کرد: ۶ موکب با مشارکت مردم، واقفان و خیران در نقاط مختلف استان برپا می‌شود.

وی افزود: موکب آستان مقدس امامزاده سیدعباس(ع) به‌عنوان موکب محوری، به مدت پنج روز خدمات صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده به زائران ارائه خواهد کرد.

سملقان؛ برپایی موکب‌های مردمی در روستاها

فرمانده ناحیه بسیج سملقان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان سملقان در دو روستای مهمانک و کریک اقدام به برپایی موکب بزرگ امام شهید خواهد کرد.

وی افزود: از مردم شهرستان برای مشارکت مالی و خدماتی در این حرکت مردمی دعوت شده است.

اعزام ۳۰۰ نفر از اعضای جوانان و امدادگران جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی به مشهد مقدس؛

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه خدمت‌رسانی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در ایام برگزاری آیین تشییع «قائد شهید» در دو بخش داخل و خارج از استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در بخش برون‌استانی ۳۰۰ نفر از اعضای جوانان و امدادگران جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی برای مشارکت در پوشش امدادی مراسم به استان خراسان رضوی اعزام می‌شوند که این نیروها از دو روز پیش از برگزاری آیین تشییع در مشهد مستقر خواهند شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با اشاره به تعیین این استان به‌عنوان استان معین خراسان رضوی، گفت: تمامی ظرفیت‌های امدادی و عملیاتی استان برای پشتیبانی از مراسم و ارائه خدمات به زائران به کار گرفته شده است.

محبان ادامه داد: در داخل استان نیز ۱۸ پایگاه ثابت امداد و نجات جاده‌ای آماده ارائه خدمات هستند و علاوه بر آن، پنج پایگاه ویژه امدادی در محور فاروج تا جنگل گلستان مستقر شده‌اند تا پوشش امدادی مناسبی برای مسافران و زائران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: خدمات ارائه‌شده در این پایگاه‌ها علاوه بر امداد و نجات، شامل آموزش کمک‌های اولیه و ارائه خدمات حمایت‌های روانی نیز خواهد بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی اظهار کرد: تمامی پایگاه‌های امدادی به آمبولانس و خودروهای ست نجات مجهز شده‌اند و یک فروند بالگرد امدادی جمعیت هلال‌احمر استان نیز برای پوشش حوادث احتمالی در آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی افزود: مراکز درمانی و داروخانه‌های جمعیت هلال‌احمر در شهرهای بجنورد و شیروان نیز در این ایام آماده ارائه خدمات به شهروندان و زائران هستند.

محبان گفت: در مجموع، ۶۰ تیم امدادی در سطح استان آماده خدمت‌رسانی هستند.

آماده‌باش کامل جاده‌های خراسان شمالی؛

مهدی میقانی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل استان برای خدمات‌رسانی به زائران خبر داد و اظهار کرد: در طول ۲۵۰ کیلومتر راه شریانی خراسان شمالی، هفت موکب برای خدمات‌رسانی و رفع خستگی زائران برپا خواهد شد.

وی افزود: به‌منظور ارتقای ایمنی سفرها، در مجموع ۲۵ نقطه امدادی برای استقرار ماشین‌آلات راهداری، پلیس راه، هلال‌احمر و اورژانس در محورهای استان پیش‌بینی شده است.

میقانی ادامه داد: تمامی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل مسافری برون‌شهری و حتی ناوگان کارخانجات برای جابه‌جایی زائران به کار گرفته خواهد شد تا خدمات‌رسانی به زائران و مترددین بدون وقفه انجام شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی، تأمین آرامش و امنیت زائران و ایجاد هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی در روزهای پرتردد پیش‌رو است.

جمع‌بندی،

در مجموع، آنچه در خراسان شمالی در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید در حال شکل‌گیری است، فراتر از یک برنامه مقطعی خدماتی و به‌مثابه یک شبکه گسترده پشتیبانی و خدمت‌رسانی در مقیاس استانی و ملی قابل ارزیابی است؛ شبکه‌ای که از ورودی‌های استان تا مسیر منتهی به مشهد مقدس امتداد یافته و با اتکا به ظرفیت‌های مردمی، نهادهای انقلابی، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی، در حال مدیریت یکی از سنگین‌ترین حجم‌های تردد زائران در سال‌های اخیر است.

بر اساس برآوردهای اعلام‌شده، عبور حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مسیر خراسان شمالی و در مجموع نزدیک به هفت میلیون تردد رفت و برگشت، این استان را در موقعیتی ویژه از نظر مدیریت جمعیت، خدمات‌رسانی و پشتیبانی قرار داده است؛ موضوعی که موجب شده برنامه‌ریزی برای برپایی صدها موکب، ایجاد کمیته‌های تخصصی متعدد و تقویت زیرساخت‌های حیاتی در دستور کار قرار گیرد.

در این میان، برپایی حدود ۳۰۰ موکب در محورهای مواصلاتی، آغاز خدمت‌رسانی از دوراهی دشت تا مشهد مقدس، و پیش‌بینی خدمات گسترده اسکان، پذیرایی و درمانی، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک زنجیره منسجم خدماتی در طول مسیر زائران است؛ زنجیره‌ای که بخشی از آن به‌طور مستقیم با مشارکت مردم، هیئات مذهبی، پایگاه‌های بسیج و گروه‌های جهادی مدیریت می‌شود و بخش دیگر نیز با پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان تقویت شده است.

همزمان، اجرای پویش مردمی «خانه رهبر شهیدم» و ورود خانواده‌ها به عرصه میزبانی از زائران در منازل شخصی، بعد اجتماعی و مردمی این رویداد را برجسته‌تر کرده و نشان داده است که ظرفیت‌های اجتماعی در کنار ساختارهای رسمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت این حجم از تردد و خدمات ایفا می‌کنند.

از سوی دیگر، تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی در شهرستان‌های مختلف از جمله بجنورد، با محوریت حوزه‌هایی مانند امنیت، حمل‌ونقل، درمان، اسکان، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی، بیانگر حرکت به سمت مدیریت متمرکز و هماهنگ این رویداد است؛ ساختاری که هدف آن جلوگیری از پراکندگی خدمات و افزایش بهره‌وری در ارائه امکانات به زائران عنوان شده است.

در حوزه زیرساختی نیز، اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین سوخت، نان، اقلام اساسی و ناوگان حمل‌ونقل، به‌ویژه دو برابر شدن سهمیه سوخت استان و آماده‌سازی حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس، نشان‌دهنده تلاش برای پاسخ‌گویی به افزایش شدید تقاضا در ایام تردد زائران است. این اقدامات در کنار تأمین ذخایر اساسی، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه خدماتی استان خواهد داشت.

در سطح شهرستان‌ها نیز، از شیروان تا سملقان و بجنورد، هر منطقه بخشی از بار این مأموریت را بر عهده گرفته است؛ از برپایی دو موکب محوری با ظرفیت پذیرش روزانه هزاران زائر در شیروان گرفته تا موکب‌های مردمی در روستاهای سملقان و موکب‌های پشتیبانی در محورهای اصلی بجنورد، همگی در قالب یک ساختار هماهنگ در حال فعالیت هستند.

در کنار این اقدامات، مشارکت گسترده نهادهایی مانند اوقاف و امور خیریه با برپایی موکب در بقاع متبرکه، و همچنین نقش‌آفرینی گروه‌های مردمی و خیرین در تأمین امکانات رفاهی و اسکان، ابعاد اجتماعی و فرهنگی این رویداد را بیش از پیش تقویت کرده است.

در نهایت، مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد خراسان شمالی در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید، نه‌تنها به‌عنوان یک مسیر عبوری، بلکه به‌عنوان یک قرارگاه بزرگ خدمت‌رسانی در سطح ملی عمل می‌کند؛ قرارگاهی که با تکیه بر هم‌افزایی مردم و مسئولان، تلاش دارد میزبانی شایسته‌ای از میلیون‌ها زائر به عمل آورد و الگویی از مدیریت میدانی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجرایی در یک رویداد عظیم مذهبی ارائه دهد.