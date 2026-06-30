آسوده:۶ موکب اوقاف خراسان شمالی میزبان زائران تشییع رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام علی آسوده در گفتوگو با رسانه ها اظهار کرد: با توجه به پیشبینی حجم بالای تردد زائران از مسیر خراسان شمالی به مقصد مشهد مقدس، مواکب امامزادگان و بقاع متبرکه در سطح استان برای ارائه خدمات به زائران فعال خواهند شد.
وی گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ۶ موکب با مشارکت مردم، واقفان و خیران در نقاط مختلف استان برپا میشود تا خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی مورد نیاز زائران را ارائه دهند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی افزود: موکب آستان مقدس امامزاده سیدعباس (ع) به عنوان موکب محوری اداره اوقاف شهرستان بجنورد، از روز سهشنبه ۱۶ تیرماه به مدت ۵ روز آماده خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.
وی گفت: این موکب در طول مدت فعالیت خود خدمات صبحانه، ناهار، میانوعده و شام را به زائران ارائه خواهد کرد.
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