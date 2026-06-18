میقانی:توقفگاه بجنورد باید به نگین کریدور ترانزیتی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی میقانی ظهر پنجشنبه در آیین کلنگ زنی پارکینگ ماشین های سنگین که در جاده روستای لنگر بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: هماکنون ۱۱۵ پروژه در حوزه راهداری، حملونقل جادهای و راههای روستایی استان با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در حال اجرا و فعال است.
وی افزود: این تعداد پروژه، خراسان شمالی را به یک کارگاه بزرگ عمرانی در حوزه راهداری و حملونقل جادهای تبدیل کرده است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساختهای مناسب برای رانندگان و فعالان بخش حملونقل افزود: نباید این مجموعه صرفاً به عنوان «پارکینگ کامیونهای بجنورد» دیده شود، بلکه باید به نگینی در مسیر ترانزیتی استان تبدیل شود و خدمات متنوعی را به رانندگان و ناوگان عبوری ارائه دهد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: محور ترانزیتی عبوری از بجنورد یکی از ۱۰ کریدور پرتردد کشور است و از مسیرهای مهم ارتباطی بین شرق و شمالغرب کشور به شمار میرود؛ بنابراین توسعه زیرساختهای خدماتی در این محور، علاوه بر افزایش رضایت رانندگان، در ارتقای کیفیت زیست شهری و رضایت شهروندان نیز مؤثر خواهد بود.
میقانی با بیان اینکه در استان ۶ هزار دستگاه ناوگان باری فعال وجود دارد، گفت: از این تعداد، ۲ هزار و ۶۴۰ دستگاه معادل ۴۴ درصد در شهرستان بجنورد فعالیت میکنند. همچنین از مجموع ۴۱ شرکت حملونقل کالا و باربری استان، ۱۸ شرکت در بجنورد مستقر هستند.
وی ادامه داد: در خراسان شمالی ۹ هزار راننده باری فعالیت دارند که ۳ هزار و ۹۰۰ نفر از آنان، معادل ۴۳ درصد، متعلق به شهرستان بجنورد هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی با اشاره به کمبود فضای توقفگاهی برای ناوگان سنگین در بجنورد اظهار کرد: در حال حاضر شرکتهای حملونقل این شهرستان در مجموع تنها چهار هکتار توقفگاه در اختیار دارند و سرانه فضای توقف برای هر کامیون حدود ۱۵ متر مربع است، اما با بهرهبرداری از این مجموعه، سرانه توقفگاهی به ۵۳ متر مربع افزایش مییابد که حدود سه و نیم برابر وضعیت فعلی است.
وی تأکید کرد: با توجه به افزایش تعداد ناوگان فعال و کامیونهای نفتکش، برنامهریزی برای توسعههای آتی و الحاق فضاهای جدید به این مجموعه باید از هماکنون در دستور کار قرار گیرد.
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