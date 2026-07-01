مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناوگان مسافری برون‌شهری خراسان شمالی برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت از آمادگی کامل برخوردار است.

وی افزود: به‌منظور ارائه خدمات مطلوب و تسهیل اعزام شرکت‌کنندگان به مراسم تشییع قائد شهید امت در مشهد مقدس، از ظرفیت تمامی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری استان و همچنین امکانات ناوگان در اختیار کارخانجات استفاده خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی با اشاره به پیش‌بینی تردد سه تا سه‌ونیم میلیون زائر از محورهای مواصلاتی گفت: هفت موکب در حوزه استحفاظی خراسان شمالی، از محور جنگل گلستان تا فاروج، برپا می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین به‌منظور افزایش ایمنی سفر، هر ۱۰ کیلومتر یک دستگاه خودروی راهداری مجهز به چراغ گردان، در مجموع ۲۵ خودرو، به همراه خودروهای امدادی در طول مسیر مستقر خواهند شد.

میقانی بر حضور مؤثر نیروهای راهداری در این ایام تأکید کرد و افزود: تمامی ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و رانندگان برای خدمت‌رسانی مطلوب به عزاداران به کار گرفته می‌شود و تمهیدات لازم برای جابه‌جایی ایمن و روان شرکت‌کنندگان در این مراسم فراهم شده است.