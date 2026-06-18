به گزارش خبرنگار مهر سید مجتبی علوی‌مقدم ظهر پنجشنبه در آیین کلنگ زنی پارکینگ ماشین های سنگین که در جاده روستای لنگر برگزار شد با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: سال‌ها ساماندهی خودروهای سنگین و جلوگیری از توقف آنها در بافت شهری از دغدغه‌های مسئولان استان بوده است.

وی با اشاره به حادثه تلخ جان باختن یک کودک بر اثر حرکت دنده عقب خودروی سنگین متعلق به پدرش در دوران مسئولیتش در شهرداری، گفت: این حادثه ضرورت ایجاد فضایی ایمن برای استقرار خودروهای سنگین را بیش از پیش آشکار کرد.

علوی‌مقدم تدبیر استاندار خراسان شمالی در تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: سرمایه‌گذاران در گذشته برای دریافت استعلام‌ها و مجوزها با روندی طولانی مواجه بودند، اما با تدبیر استاندار محترم، موافقت اصولی این طرح در مدت کوتاهی صادر شد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان مجلس، راه و شهرسازی، شهرداری و سرمایه‌گذار بخش خصوصی، اظهار داشت: این پروژه با رعایت تمامی ضوابط و استانداردهای لازم اجرا خواهد شد و استفاده از مصالح استاندارد، معماری مناسب و نظارت دقیق بر روند اجرا مورد تأکید است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: حمایت از فازهای بعدی پروژه منوط به اجرای موفق فاز نخست، تحقق تعهدات سرمایه‌گذار و دستیابی به پیشرفت فیزیکی مورد انتظار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه محدود به ۱۰ هکتار فعلی نخواهد ماند و برنامه‌ریزی شده است تا به یک هلدینگ اقتصادی حمل‌ونقل تبدیل شود تا تمامی خدمات مورد نیاز ناوگان سنگین استان در این مجموعه متمرکز ارائه شود.

علوی‌مقدم همچنین از برنامه‌ریزی برای انتقال فعالیت‌های خدماتی مرتبط با خودروهای سنگین از داخل شهر به این مجموعه خبر داد و گفت: این اقدام ضمن کاهش نازیبایی‌های شهری، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های فعالان این بخش و بهبود خدمات‌رسانی خواهد شد.