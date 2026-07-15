علوی: رفع تنش آبی نقاط بحرانی اولویت تخصیص اعتبارات خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علویمقدم، بعدازظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت حوزه آب شهرستانهای خراسان شمالی اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، باید اعتبارات موجود بهصورت هدفمند و اولویتمحور برای رفع تنش آبی، اجرای مصوبات سفرهای شهرستانی و پاسخگویی به دغدغههای فرمانداران در حوزه آب هزینه شود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع و اعتبارات افزود: با وجود محدودیتهای مالی، باید از ظرفیتهای موجود حداکثر بهرهبرداری انجام شود تا پروژههای اولویتدار حوزه آب با سرعت بیشتری به نتیجه برسند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به گزارش شرکت آب و فاضلاب استان گفت: از مجموع ۸۳۸ روستای دارای سکنه، ۵۵۴ روستا فاقد تنش آبی هستند، ۸۳ روستا با کسری آب مواجهاند و ۲۴ روستا در وضعیت بحرانی شدید قرار دارند.
علویمقدم ادامه داد: طی دو سال گذشته، تنش آبی ۱۱۱ روستای استان برطرف شده که نشاندهنده روند مناسب اجرای طرحهای آبرسانی است.
وی مدیریت مصرف آب را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و تصریح کرد: فرمانداران و شرکت آب و فاضلاب باید سرانه مصرف آب را بهصورت مستمر پایش و مدیریت کنند تا از بروز چالشهای جدی در تأمین آب شرب جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر برخورد با برداشتهای غیرمجاز و مصارف غیرمتعارف آب، خاطرنشان کرد: مدیران آب و فاضلاب، بخشداران و دستگاههای مسئول باید با جدیت با این موارد برخورد کنند.
وی همچنین بر تسریع در اجرای طرحهای آبرسانی و همکاری بیشتر پیمانکاران تأکید کرد و گفت: در صورت افزایش هزینههای اجرای پروژهها، شرکت آب و فاضلاب باید موضوع را از طریق مراجع ملی پیگیری کند.
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