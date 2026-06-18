به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گودرزی ظهر امروز پنجشنبه در دیدار با فعالان فرهنگی و معتمدین شهرستان الیگودرز با استاندار لرستان، اظهار داشت: استاندار لرستان، پرتلاش و شجاع و با برنامه است و بر همین اساس طبق طرح مدون و دقیق، مسیر توسعه استان را بهپیش میبرند.
وی ادامه داد: استاندار لرستان طبق سند توسعه استان و با نگاه همهجانبه، ظرفیتهای توسعه شهرستانهای مختلف را در نظر گرفتهاند و مسیر حرکت را مشخص کردهاند درحالیکه این نگاه درگذشته بر استان حاکم نبود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر برنامه توسعه شهرستان بر اساس سند توسعه استان در حال اجرا است و با تلاش فرماندار و مدیران شهرستان و با حمایت امامجمعه شهرستان و شورای تأمین، هیچ پروژهای تعطیل نیست؛ ولی برخی پروژهها پیشرفت کندی دارند.
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: شهرستان الیگودرز تشنه سرمایهگذاری است، باتوجهبه ظرفیتهای الیگودرز در زمینه سنگ، کشاورزی و دامداری میتواند از قطبهای مهم سرمایهگذاری در استان باید و از این طریق شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیم.
وی ادامه داد: الیگودرز دومین شهرستان از نظر وسعت سرزمینی در کشور با حدود شش هزار کیلومتر است، بیشترین تعداد روستا در استان را دارد و از این نظر هم رتبه دهم کشور را داراست و این گستردگی حوزه، نیازمند خدماترسانی ویژه است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر همین اساس حوزه بهداشت و درمان الیگودرز نیازمند توجه ویژه از نظر تجهیزات اورژانس و... است.
گودرزی، گفت: استاندار لرستان از پیشکسوتان حوزه وزارت کشور است که نگاه کارشناسی و مدیریتی ویژهای در بخشهای مختلف دارد و بر همین اساس انتظار داریم از بودجه شناور وزارتخانهها، سهم شهرستانها مشخص شود تا مسیر توسعه آنها و تکمیل پروژهها شتاب بگیرد.
وی بیان داشت: باوجود گستردگی سرزمینی این شهرستان از نظر خدمترسانی، ایجاد فرمانداری ززوماهرو و شول آباد هم از مطالبات مردم این شهرستان است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: خوشبختانه از جاده الیگودرز - داران فقط شش کیلومتر باقیمانده که قابل افتتاح است و پیمانکار قسمت باقیمانده نیز بهزودی ادامه این مسیر را آغاز میکند.
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