ونس: دوره ۶۰ روزه مندرج در توافق با ایران آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: ۱۲ و نیم میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز طی شب گذشته عبور کرده است.

وی اضافه کرد: این میزان بالاترین آمار از زمان آغاز جنگ در منطقه به شمار می رود.

ونس در ادعایی تمسخرآمیز گفت: آنچه تاکنون رخ داده پیروزی برای ملت آمریکا و ترامپ صرف نظر از آنچه ایرانی ها انجام خواهند داد، است.

وی ادامه داد: ایران شب گذشته به سمت هیچ کشتی تیراندازی نکرده و بدان معنی است که آنها تاکنون به توافق پایبند بوده اند. ما تا زمانی که از ایرانی ها رفتار مطلوب نبینیم هیچ پولی نخواهیم داد یا تحریم ها را برنخواهیم داشت. نیروهای ما در خاورمیانه به بیش از ۱۲ کشتی اجازه عبور از محاصره دریایی را داده اند.

متعهد به اجرای مرحله نخست توافق هستیم؛ امکان لغو تحریم ها بدون موافقت کنگره

ونس گفت: ما متعهد به اجرای مرحله نخست توافق از سمت خود هستیم. دوره ۶۰ روزه درج شده در یادداشت تفاهم با ایران از امروز آغاز شده است. در چارچوب هر توافق نهایی تاکید داریم که ایران قدرت دستیابی به سلاح هسته ای یا حمایت از «تروریسم» را نداشته باشد.

معاون ترامپ با طرح ادعاهای تکراری علیه ایران گفت: اقتصاد ایران در شرایط بسیار سختی است و این کشور به تغییر رفتار خود نیاز دارد تا در اقتصاد جهانی ادغام شود. ما در حال حاضر یک محاصره اقتصادی خفقان آور بر ایران تحمیل می کنیم و این بدون تغییر ریشه ای رفتار ایران هرگز تغییر نخواهد کرد. از حزب الله نیز انتظار داریم موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک نکند و از اسرائیل نیز انتظار داریم دست از حملات علیه لبنان بردارد.

وی اضافه کرد: خواهیم دید آیا ایرانی ها آماده اجرای گام بعدی از طرح صلح ترامپ را خواهند داشت؟ قصد داریم یک جلسه در کنگره در خصوص یادداشت تفاهم با ایران برگزار کنیم. تنها راه برای دستیابی ایرانی ها به مزیت های اقتصادی اجرای کامل آنچه که بر سر آن توافق شده و تغییر رفتار آنها، است. مطمئن هستیم که خواهیم توانست تحریم ها را به صورت موقت بدون موافقت کنگره لغو کنیم.

اسرائیل باید به روند صلح احترام بگذارد

ونس گفت: اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند اما در عین حال باید به روند صلح احترام بگذارد. چندین بار در آستانه تحقق دستاورد بودیم اما اسرائیل یک منطقه در لبنان را بمباران می کرد. روند صلح کنونی به نفع اسرائیل و تمام منطقه است.

وی با تهدید مجدد ایران مدعی شد: ما اهرم های فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی در اختیار داریم که هیچ کسی دیگری در جهان در اختیار ندارد. اگر ایرانی ها تغییر را بخواهند اقدام خوبی است و ما به آنها کمک می کنیم اما اگر در عملکردشان تغییری ایجاد نکنند تمام اهرم ها در دست ما است. ایرانی ها متعهد شده اند برای از بین بردن اورانیوم با غنای بالا در این کشور اقدام کنند. اگر این اقدام در کنار ورود بازرسان صورت بگیرد آنها به امتیازاتی که در توافق درج شده دست پیدا می کنند.

ونس در ژستی انسان دوستانه بدون اشاره به چراغ سبز آمریکا برای حمله به لبنان گفت: بسیاری از افرادی که ارتباطی با حزب الله نداشتند جان خود را به دلیل انفجار مهیب در منطقه مسکونی در بیروت از دست دادند و این یک موضوع غیر قابل قبول است. ما افزایش هماهنگی ها با اسرائیل را برای تضمین عدم تکرار چنین انفجارهایی را خواستار شدیم.

نسخه فارسی توافق با نسخه انگلیسی مطابقت دارد

وی ادامه داد: ترجمه فارسی یادداشت تفاهم با نسخه انگلیسی آن مطابقت دارد. اگر ایرانی ها رفتار خود را تغییر ندهند تحریم ها را علیه این کشور باز خواهیم گرداند. محاصره دریایی نتیجه بخش بود و در برابر بازگشایی تنگه هرمز، برداشته شد.

معاون ترامپ اضافه کرد: پیش بینی می کنم طی روزهای آتی برای مذاکره با ایران به سوئیس بروم اما مطمئن نیستم. این سفر من به حضور هیئت ایرانی بستگی دارد و احتمالا روز یکشنبه خواهد بود. ما نمی خواهیم نیروهای خود را در اطراف ایران نگه داریم اما این موضوع به میزان پایبندی آنها بستگی دارد.

وی در عین حال گفت: حضور نظامی ما در منطقه در سطح قبل از جنگ باقی خواهد ماند.

ونس در ادامه به ظاهر انتقاداتش از رژیم صهیونیستی گفت: ترامپ تنها رئیس جمهور در جهان است که با اسرائیل همدردی می کند. اگر من به جای نخست وزیر یا یک وزیر در اسرائیل بودم هرگز از تنها هم پیمان قدرتمند باقی مانده ام در جهان انتقاد نمی کردم. آنها باید بدانند که دو سوم سلاح هایی که از اسرائیل طی ماه های گذشته دفاع کرد توسط آمریکا و با مالیات های آمریکا ساخته شده است. مشکل اسرائیل ترامپ نیست. هر کسی غیر از این فکر می کند باید بیدار شود و شرایط کنونی اسرائیل را درک کند.