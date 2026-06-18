فرود «ابابیل» بر سر نظامیان اسرائیل؛ پیشروی در ۲ منطقه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ارتش رژیم صهیونیستی از چهار روز قبل تلاش کرد به سمت مناطق کفر تبنیت و علی الطاهر پیشروی کند.

در این بیانیه آمده است: رزمندگان مقاومت تمام این تلاش ها را با هدف قرار دادن تحرکات و تجهیزات دشمن صهیونیستی از طریق شلیک موشک ها و پهپادهای انتحاری خنثی کردند.

بر اساس این بیانیه، دشمن صهیونیستی تلفات و خسارات زیادی را در میان نیروها و تجهیزات جنگی خود متحمل شده و مجبور به عقب نشینی شده است.

حزب الله تاکید کرد: روز گذشته نیز پیاده نظام دشمن در حال نفوذ به مناطق شمال شرقی کفر تبنیت رصد شد. رزمندگان مقاومت با گروهی از پهپادهای انتحاری از نوع ابابیل این عناصر را هدف قرار دادند و تعدادی از آنها به هلاکت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند. نیروهای مقاومت حملات خود را با عملیات های موشکی و خمپاره ای به سمت منطقه هدف، ادامه دادند. آنها همچنین تانک مرکاوای دشمن را در منطقه هدف قرار دادند. صهیونیست ها همچنان در مناطق جنوبی کفرتبنیت حضور دارند. کفر تبنیت و علی الطاهر در برابر پیشروی عناصر دشمن ایستادگی می کند و رزمندگان در این مناطق حماسه های کربلایی در دفاع از کشور و ملت لبنان رقم خواهند زد.