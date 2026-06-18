به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: در برابر ما چالش های بیشتری وجود دارد که باید برای حل آنها به منافع امنیتی و روابط با دوستان آمریکایی توجه داشته باشیم.

وی در ادامه مدعی شد: ما امنیت را به مناطق شمالی بازمی گردانیم و به همین دلیل باید کنترل منطقه امنیتی در لبنان را همچنان در دست داشته باشیم. ما نباید از این منطقه عقب نشینی کنیم. تا زمانی که نیاز باشد در این منطقه باقی خواهیم ماند و عقب نشینی نخواهیم کرد.

پیشتر نیز برخی منابع از تلاش های نتانیاهو برای سنگ اندازی در مسیر توافق میان ایران و آمریکا مبنی بر توقف حملات در لبنان خبر داده بودند.

منظور از منطقه به اصطلاح امنیتی، منطقه جنوبی لبنان در امتداد مرزهای فلسطین اشغالی است که ارتش رژیم صهیونیستی طی جنگ و درگیری اخیر، علاوه بر پنج نقطه مناطق زیادی را به اشغال خود درآورده است.