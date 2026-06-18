به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن حسن‌زاده عصر امروز پنجشنبه در مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار شهید غلامرضا محرابی در یادمان شهید علی هاشمی در اهواز اظهار کرد: این شهید گرانقدر مسئولیت‌های مختلفی از دوران دفاع مقدس به بعد داشتند و در هر مسئولیتی با ایثار و مجاهدت به این نظام اسلامی خدمت کرد.

وی افزود: خوزستان سرداران و فرماندهان غیوری چون دریادار تنگسیری، سپهبد رشید، سردار علی هاشمی، امیر شمخانی، علم‌الهدی، بقایی و دقایقی داشت که جان خود را فدای اسلام و این میهن اسلامی کردند.

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: سردار شهید محرابی پاداش سال‌ها تحمل سختی و مجاهدت‌های خود را با شهادت گرفت و بی‌شک یاد و نام این مرد بزرگ در تاریخ ایران اسلامی جاودانه خواهد شد.

آیت‌الله حسن‌زاده یادآور شد: رهبر شهید انقلاب نیز در کنار فرماندهان ما تا آخرین لحظه شهادت در میدان خدمت ایستاد و به درجه والای شهادت نائل شد و این همان روحیه شهادت‌طلبی و میدان‌داری است که در جامعه ما نهادینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سالگرد شهادت سردار شهید غلامرضا محرابی معاون اطلاعات عملیات ستاد کل نیروهای مسلح عصر پنجشنبه با حضور استاندار خوزستان، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و اعضای خبرگان رهبری در گلزار شهدای اهواز و یادمان سردار شهید علی هاشمی برگزار شد.

سردار شهید غلامرضا محرابی معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح، از فرماندهان ارشد نظامی کشور و از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس بود که در بیست و چهارم خرداد ۱۴۰۴ بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خاک ایران به شهادت رسید.

وی به همراه سردار شهید مهدی ربانی، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، از مسئولان ستادی بود که در نخستین موج حملات اسرائیل هدف قرار گرفت.