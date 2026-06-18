به گزارش خبرنگار مهر، دبیر پویش جهادی «چله نوکری و خدمت» در استان بوشهر عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فعالیتهای پویش در ایام محرم و صفر اظهار کرد: این برنامه برای پنجمین سال پیاپی در حال اجراست و تلاش میکند با شناسایی دقیق ظرفیتها و چالشهای مناطق هدف، زمینه تشکیل گروههای مردمی و تدوین برنامههای توسعهای متناسب با هر منطقه را فراهم کند.
حجتالله پارمان افزود: الگوی اجرایی این طرح با شعار «شبها هیئت و روزها خدمت» طراحی شده است؛ به گونهای که در ساعات شب با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی بومی، برنامههایی همچون مجالس عزاداری، اجرای تعزیه، سرود، نمایشهای آیینی و برپایی نمایشگاههای فرهنگی برگزار میشود.
وی ادامه داد: در بخش خدمترسانی نیز گروههای جهادی در طول روز بر رفع مشکلات زیرساختی و نیازهای اساسی مردم تمرکز دارند. ارائه خدمات درمانی، اجرای پروژههای عمرانی، کمک به تأمین آب در مناطق دارای تنش آبی و برگزاری دورههای مهارتآموزی و اشتغالزایی از مهمترین برنامههای این بخش است.
دبیر طرح «چله نوکری و خدمت» همچنین از برگزاری دورههای آموزشی در حوزه کسبوکار و مشاوره خانواده خبر داد و گفت: توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوادهها از اهداف اصلی این پویش به شمار میرود.
پارمان با تأکید بر اینکه فعالیتهای این طرح به ایام محرم و صفر محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: شناسایی افراد توانمند و تشکیل هستههای مردمی در مناطق هدف، زمینه استمرار خدمترسانی و اجرای برنامههای توسعهای را در طول سال فراهم میکند تا روند پیشرفت این مناطق با مشارکت مستقیم مردم ادامه یابد.
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