گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در

دیدار با خانواده شهید علی غیاث‌آبادی در روستای غیاث آباد شهرستان فراهان اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار کنونی کشور مرهون ایثار و جان‌فشانی شهدا است.

وی افزود: شهدا با نثار خون پاک خود، مسیر روشن دفاع از اسلام، انقلاب و میهن را برای نسل‌های امروز و آینده ترسیم کردند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: خانواده‌های شهدا با تحمل فراق و دلتنگی، نقش بزرگی در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت دارند و تکریم آنان، وظیفه‌ای دینی، انقلابی و اخلاقی برای همه مسئولان و آحاد مردم است.

سردار عمومهدی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی هستند،‌

تصریح کرد: یاد و نام شهدا باید همواره زنده نگه داشته شود و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا با ترویج سیره شهیدان، روحیه مقاومت، ولایت‌مداری و خدمت‌گزاری را در جامعه تقویت کنیم.

وی تأکید کرد: ما و همکارانمان خود را متعهد به پاسداشت خون شهدا و پیگیری آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی میدانیم و در مسیر خدمت به مردم و عمل به وصایای شهدا با تمام توان گام برمی‌داریم.