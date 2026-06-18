  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

عمومهدی: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی هستند

عمومهدی: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی هستند

فراهان- فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی گفت: شهدا، سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی و الگوهای ماندگار صبر و استقامت در جامعه هستند.

گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در
دیدار با خانواده شهید علی غیاث‌آبادی در روستای غیاث آباد شهرستان فراهان اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار کنونی کشور مرهون ایثار و جان‌فشانی شهدا است.

وی افزود: شهدا با نثار خون پاک خود، مسیر روشن دفاع از اسلام، انقلاب و میهن را برای نسل‌های امروز و آینده ترسیم کردند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: خانواده‌های شهدا با تحمل فراق و دلتنگی، نقش بزرگی در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت دارند و تکریم آنان، وظیفه‌ای دینی، انقلابی و اخلاقی برای همه مسئولان و آحاد مردم است.

سردار عمومهدی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی هستند،‌
تصریح کرد: یاد و نام شهدا باید همواره زنده نگه داشته شود و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا با ترویج سیره شهیدان، روحیه مقاومت، ولایت‌مداری و خدمت‌گزاری را در جامعه تقویت کنیم.

وی تأکید کرد: ما و همکارانمان خود را متعهد به پاسداشت خون شهدا و پیگیری آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی میدانیم و در مسیر خدمت به مردم و عمل به وصایای شهدا با تمام توان گام برمی‌داریم.

کد مطلب 6864316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها