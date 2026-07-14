عمومهدی: تبیین سیره شهدا برای نسل جوان ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی پیشاز ظهر سه شنبه در دیدار با خانوادههای شهیدان وطن، شهید قاسم عزیزی و محمدعلی محرابی اظهار کرد: پاسداری از آرمانهای شهدا، وظیفهای ملی و همگانی است.
وی افزود: راه پرافتخار شهیدان با حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت روحیه مقاومت، ارتقای آمادگی دفاعی و ایستادگی در برابر زیادهخواهی قدرتهای استکباری تداوم مییابد.
سردار عمومهدی تصریح کرد: استمرار مسیر شهدای انقلاب، پشتوانهای مستحکم برای حفظ منافع ملی و مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز خواهد بود.
وی ادامه داد: خون شهدا ضامن عزت و اقتدار ملت ایران است و تداوم راه آنان با حفظ وحدت، تقویت مقاومت و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده رقم میخورد.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی تاکید کرد: نام و یاد شهیدان در تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی ایران ماندگار خواهد بود چراکه با ایثار و فداکاری، مسیر عزت و سربلندی ملت ایران را هموار کردند و پاسداشت یاد و آرمانهای آنان وظیفهای همگانی است.
وی افزود: مسئولان و آحاد جامعه باید با تبیین سیره، سبک زندگی و ارزشهای والای شهدا برای نسلهای جدید، زمینه تداوم فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را در جامعه فراهم کنند.
سردار عمومهدی بیان کرد: تکریم و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا باید بهعنوان یک ارزش اجتماعی و الگوی رفتاری در جامعه نهادینه شود، چراکه این خانوادهها با صبر، ایثار و فداکاری، سرمایههای ارزشمند فرهنگ مقاومت و شهادت را حفظ کردهاند.
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