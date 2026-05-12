شهدا با ایثار خود عزت و امنیت کشور را تضمین کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی عصر سه‌شنبه در دیدار با خانواده سردار شهید علی غیاث‌آبادی، با تسلیت و تبریک شهادت این شهید والامقام، اظهار کرد: شهدا با ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی خود عزت، امنیت و اقتدار کشور را تضمین کردند و امروز آرامش و ثباتی که در جامعه وجود دارد مرهون خون پاک این دلاورمردان است.

وی با اشاره به شخصیت و مجاهدت‌های سردار شهید علی غیاث‌آبادی افزود: این شهید گرانقدر در طول سال‌های خدمت خود، چه در دوران دفاع مقدس و چه در سال‌های پس از آن، در عرصه دفاع از میهن و سازندگی کشور حضوری مؤثر و فعال داشت و همواره فراتر از وظیفه سازمانی خود برای خدمت به مردم و نظام تلاش می‌کرد.

استاندار مرکزی ادامه داد: روحیه جهادی، تعهد و اخلاص در خدمت از ویژگی‌های برجسته این شهید والامقام بود و همین ویژگی‌ها سبب شد تا در هر مسئولیتی که قرار می‌گرفت منشأ خدمات ارزشمند برای کشور باشد.

زندیه‌وکیلی با بیان اینکه مسیر خدمت برای چنین انسان‌هایی هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود، تصریح کرد: شهید غیاث‌آبادی حتی پس از بازنشستگی نیز از خدمت دست نکشید و هر زمان کشور به حضور نیروهای جهادی و انقلابی نیاز داشت، با روحیه‌ای مسئولانه در میدان حاضر می‌شد و در روزهای سخت و خطرناک نیز شجاعانه در مأموریت‌ها حضور پیدا می‌کرد.

وی با اشاره به شهدای اخیر کشور گفت: استان مرکزی نیز همچون سایر نقاط کشور شهدای گرانقدری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و خون پاک این شهدا، همانند سال‌های دفاع مقدس، موجب انسجام، همدلی و حضور پرشور مردم در حمایت از آرمان‌های انقلاب و نظام شده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: حضور آگاهانه و همراهی مردم با آرمان‌های شهدا باعث شد توطئه‌های دشمنان ناکام بماند و امروز نیز ملت ایران با روحیه‌ای استوارتر و عزمی راسخ‌تر در مسیر پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند با اقدامات خصمانه و جنایت‌های خود می‌توانند ملت ایران را از آرمان‌های انقلاب دور کنند، اما حضور گسترده مردم در صحنه و حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان داد که ملت ایران بیش از گذشته پایبند راه شهدا و آرمان‌های امام و رهبری هستند.

استاندار مرکزی با طلب دعای خیر خانواده‌های شهدا برای خادمان مردم، رزمندگان اسلام و مسئولان کشور، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، بهترین راه برای انتقال فرهنگ مقاومت، ایثار و خودباوری به نسل‌های آینده است و بدون تردید ملت ایران با تکیه بر همین فرهنگ در برابر تمامی دشمنی‌ها و تهدیدها سربلند و پیروز خواهد بود.