  1. استانها
  2. مرکزی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

عمومهدی: امنیت پایدار ایران اسلامی مرهون خون شهدای مقاومت است

عمومهدی: امنیت پایدار ایران اسلامی مرهون خون شهدای مقاومت است

اراک- فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به نقش و ایثارگری شهدا در دفاع از کشور در برابر هجمه‌های دشمنان در جنگ رمضان، بر اهمیت تداوم راه آن‌ها را تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده‌های شهیدان احمد عابدی، عزت الله بابایی، وحید هاشمی و غلامحسین صادقی در اراک اظهار کرد: در جنگ رمضان، با وجود به‌کارگیری پیشرفته‌ترین تجهیزات و شیوه‌ها توسط دشمن، رشادت شهدا نقشه‌های آنان را برای عبور از خطوط دفاعی ایران خنثی و موجب سربلندی کشور شد.

وی افزود: مقاومت ملت و ایثار رزمندگان، توطئه تجزیه و تضعیف ایران توسط استکبار را ناکام گذاشت.

سردار عمومهدی تصریح کرد: تداوم راه شهدا و تکریم خانواده‌های آنان، تکلیفی همگانی است.

وی ادامه داد: امنیت و سربلندی امروز کشور، مرهون خون شهدایی است که در برابر هجمه ترکیبی استکبار جهانی ایستادند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تاکید کرد: دیدار و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، حداقل گام در راستای قدرشناسی از این بزرگواران است.

وی افزود: جنگ تحمیلی رمضان، اوج حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران اسلامی بود که با پایداری رزمندگان، بی‌نتیجه ماند و به شکست دشمنان انجامید.

سردار عمومهدی بیان کرد: در برهه‌ای حساس از تاریخ، شهدا با تمام توان در برابر ائتلاف رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادگی و مقاومت کردند.

کد مطلب 6813050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها