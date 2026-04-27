عمومهدی: امنیت پایدار ایران اسلامی مرهون خون شهدای مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده‌های شهیدان احمد عابدی، عزت الله بابایی، وحید هاشمی و غلامحسین صادقی در اراک اظهار کرد: در جنگ رمضان، با وجود به‌کارگیری پیشرفته‌ترین تجهیزات و شیوه‌ها توسط دشمن، رشادت شهدا نقشه‌های آنان را برای عبور از خطوط دفاعی ایران خنثی و موجب سربلندی کشور شد.

وی افزود: مقاومت ملت و ایثار رزمندگان، توطئه تجزیه و تضعیف ایران توسط استکبار را ناکام گذاشت.

سردار عمومهدی تصریح کرد: تداوم راه شهدا و تکریم خانواده‌های آنان، تکلیفی همگانی است.

وی ادامه داد: امنیت و سربلندی امروز کشور، مرهون خون شهدایی است که در برابر هجمه ترکیبی استکبار جهانی ایستادند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تاکید کرد: دیدار و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، حداقل گام در راستای قدرشناسی از این بزرگواران است.

وی افزود: جنگ تحمیلی رمضان، اوج حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران اسلامی بود که با پایداری رزمندگان، بی‌نتیجه ماند و به شکست دشمنان انجامید.

سردار عمومهدی بیان کرد: در برهه‌ای حساس از تاریخ، شهدا با تمام توان در برابر ائتلاف رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادگی و مقاومت کردند.