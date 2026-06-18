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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳

عزاداری هیات مذهبی کرمان در میدان تاریخی ارگ

عزاداری هیات مذهبی کرمان در میدان تاریخی ارگ

کرمان- تعدادی از هیات مذهبی کرمان پنجشنبه شب در اجتماع خود در میدان تاریخی ارگ این شهر به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6864421

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