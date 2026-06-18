https://mehrnews.com/x3cmZf ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳ کد مطلب 6864421 استانها کرمان استانها کرمان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳ عزاداری هیات مذهبی کرمان در میدان تاریخی ارگ کرمان- تعدادی از هیات مذهبی کرمان پنجشنبه شب در اجتماع خود در میدان تاریخی ارگ این شهر به عزاداری پرداختند. دریافت 24 MB کد مطلب 6864421 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری شب سوم ماه محرم در میدان آزادی کرمان کرمان یکپارچه سیاه پوش شد؛ هیئت کجا برویم? اجتماع مردم عزادار کرمان در شب دوم ماه محرم برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر میدان ارگ کرمان کرمان
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