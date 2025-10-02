کودک ۸ ساله سروآبادی با بالگرد اورژانس هوایی به سنندج منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، از انجام مأموریت امدادی اورژانس هوایی در پی یک سانحه رانندگی در شهرستان سروآباد خبر داد.

بابک هدایی گفت: در حادثه واژگونی و آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی پراید در روستای گواز، یک کودک ۸ ساله دچار آسیب‌های متعدد جسمی و کاهش سطح هوشیاری شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان سینای کامیاران، با تشخیص نیاز به خدمات تخصصی‌تر، با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.

وی عنوان کرد: در طول پرواز تمامی مراقبت‌های پیشرفته درمانی، از جمله اینتوباسیون و پایش مستمر علائم حیاتی برای حفظ جان بیمار صورت گرفت.

رئیس مرکز اورژانس هوایی کردستان ضمن تأکید بر اهمیت نقش این مرکز در نجات جان بیماران، اظهار کرد: نجات جان‌ها، چه در زمین و چه در آسمان، رسالت اصلی ماست.

هدایی گفت: این اعزام، چهل‌وچهارمین مأموریت هوایی اورژانس در سال جاری و شش‌صد و بیست‌وپنجمین مأموریت هوایی این مرکز از آغاز فعالیت تاکنون بوده است.