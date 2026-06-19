به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شورای امنیت ملی ترکیه در نشست خود به ریاست رجب طیب اردوغان اعلام کرد: اقدامات «تجاوزکارانه» اسرائیل، روند تلاشها برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در منطقه را با مانع روبهرو میکند.
در این بیانیه، با اشاره به ادامه نقض آتشبس در غزه، حملات شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری، تعرض به موقعیت قدس و نیز هدف قرار دادن حاکمیت لبنان، از جامعه جهانی خواسته شد در برابر این رفتارها موضعی اصولی اتخاذ کند.
شورای عالی امنیت ملی ترکیه همچنین از توافق میان ایران و آمریکا استقبال و بر لزوم حفظ این توافق تاکید کرد.
این بیانیه با اشاره به اوضاع سرزمینهای فلسطینی افزود: اقدامات تجاوزکارانه کابینه رژیم اسرائیل که به نقض آتشبس در غزه ادامه میدهد، تروریسم علیه شهرکنشینان در کرانه باختری، تجاوز به موقعیت قدس و همچنین هدف قرار دادن حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، همگی بر تلاشهای برقراری صلح و ثبات در منطقه تأثیر منفی میگذارد.
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