اردوغان: کابینه اسرائیل دسته ای از اشرار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه طی سخنانی در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا، با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی آنکارا در قبال تحولات جاری منطقه و جنگ ایران اظهار داشت: در آینده، به حمایت از تلاش‌ها جهت دستیابی به یک راه‌حل پایدار و دائمی برای بحران ایران با جدیت ادامه خواهیم داد. در صورت وجود کوچک‌ترین شانس برای استقرار صلح در منطقه، ترکیه نهایت تلاش و ظرفیت‌های خود را برای تحقق آن به کار خواهد بست.

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و اقدامات رژیم صهیونیستی پرداخت و تصریح کرد: شبکه جنایتکاری که تروریسم و اشغالگری را به سیاست رسمی دولت خود تبدیل کرده است، در ۱۰ روز گذشته تمام توان خود را به کار گرفته تا توافقی را که با تلاش‌های فراوان حاصل شده بود، به شکست بکشاند.

وی با بیان اینکه یک گروه افراطی در اسرائیل خواستار صلح و آرامش در منطقه نیست، تاکید کرد: اگر قرار است صلح در منطقه‌مان حاکم شود، علیرغم خواست اسرائیل اتفاق خواهد افتاد و اگر قرار است در منطقه آرامش برقرار شود، با وجود تمامی فتنه‌انگیزی‌های تل آویو برقرار خواهد شد.

اردوغان در سخنرانی خود گفت که اسرائیل یک دولت نیست، بلکه گروهی از اشرار است که برای ارتکاب نسل‌کشی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی با انتقاد تند از کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی تاکید کرد کسانی که پشت این رژیم ایستاده‌اند و کورکورانه از آن حمایت می‌کنند، شریک کامل این جنایت‌ها و کشتارها هستند.

رئیس‌ جمهور ترکیه افزود که قدرت‌های بین‌المللی که از رژیم صهیونیستی حمایت سیاسی و نظامی می‌کنند، در ریخته شدن خون بی‌گناهان مسئولیت مستقیم دارند.

اردوغان همچنین سکوت جهانی در برابر جنایت‌های جاری در غزه را ننگی در تاریخ بشریت دانست و تاکید کرد ترکیه حتی یک گام از مواضع اصولی خود در دفاع از مسئله فلسطین و حمایت از ملت فلسطین عقب‌نشینی نخواهد کرد.