جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، دو شهید جدید به همراه پنج زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

بنا به این گزارش، شماری از قربانیان و شهدای حملات اشغالگران، به دلیل ناتوانی کادر امداد و دفاع مدنی در دست یابی به این شهدا تا این لحظه، در زیر آوار و جادها و مسیرها قرار دادند.

از ابتدای آتش بس یازدهم اکتبر تا به امروز، ۱۰۰۵ نفر شهید، ۳ هزار ۱۵۷ نفر زخمی و ۷۸۴ نفر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

با احتساب شهدای جدید و از ابتدای هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) تا به امروز، ۷۳ هزار و ۱۶ نفر شهید و ۱۷۳ هزار و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند