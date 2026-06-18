قطع روابط رژیم صهیونیستی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد پس از آنکه «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اسرائیل را با رژیم آپارتاید سابق آفریقای جنوبی مقایسه کرد، تل آویو روابط خود را با او قطع خواهد کرد.

ساعر در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد که کالاس «با دشمنی آشکار و به شکلی ناعادلانه» با اسرائیل برخورد می‌کند و از آنچه «اتهام و افترا علیه اسرائیل» خواند، انتقاد کرد.

او افزود: «به عنوان وزیر خارجه اسرائیل، چاره‌ای جز قطع همه ارتباطات با خانم کالاس ندارم تا زمانی که از این اتهام علیه تنها دولت یهودی جهان و تنها دموکراسی خاورمیانه عقب‌نشینی کند.»

این واکنش پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اظهارات کالاس در نشست‌های غیرعلنی در شهر مکزیکوسیتی در اواخر ماه مه گذشته صورت گرفت. بر اساس این گزارش‌ها، کالاس در این نشست‌ها رفتار اسرائیل با فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را با سیاست‌های آپارتاید که پیش‌تر در آفریقای جنوبی اجرا می‌شد، مقایسه کرده بود.

کایا کالاس هم به موضع «گدعون ساعر» وزیر خارجه اسرائیل در خصوص قطع روابط با وی به دلیل اظهاراتش واکنش نشان داد.

در پیام کالاس در شبکه اجتماعی ایکس آمده است: گدعون عزیز، همان‌طور که می‌دانی، اتحادیه اروپا و اسرائیل پیوندهای بسیاری دارند. من برای گفتگو و تعامل مان ارزش قائلم و آماده‌ام این مسیر را به‌ صورت محترمانه و سازنده ادامه دهم.

وی افزود: گفتگو، اساس دیپلماسی است، به‌ ویژه زمانی که اختلافات به وجود می‌آید. اتحادیه اروپا همواره متعهد به داشتن رابطه ای سازنده با اسرائیل بوده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه «برای برقراری صلح در خاورمیانه، راه‌حل دو دولتی همچنان تنها مسیر قابل اجراست» تأکید کرد: اتحادیه اروپا، شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری را محکوم کرده است، زیرا این اقدامات دستیابی به این هدف را هر روز دشوارتر می‌کند. این موضع اتحادیه اروپاست.»