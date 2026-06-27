  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

موضع گیری شدیداللحن اردوغان علیه صهیونیستها

موضع گیری شدیداللحن اردوغان علیه صهیونیستها

رئیس جمهور ترکیه در جدیدترین موضع گیری خود درباره تل آویو گفت: صهیونیست‌ها همه ما را هدف قرار داده‌اند و ما برای بقاء کشور خودمان با آنها مقابله می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور ترکیه، تاکید کرد که ایدئولوژی صهیونیستی مبتنی بر نسل‌کشی، اشغالگری و توسعه‌طلبی، تنها شخص او، حزب عدالت و توسعه یا ائتلاف جمهور را هدف قرار نداده، بلکه همه مردم ترکیه را نشانه گرفته است.

اردوغان امروز شنبه در سخنانی طی مراسمی در شمال غرب ترکیه گفت: وقتی با صهیونیسم مبارزه می‌کنیم، این مبارزه را برای خودمان یا منافع شخصی انجام نمی‌دهیم، بلکه برای بقای دولت و تمام ملت خود انجام می‌دهیم.

وی با تاکید بر خطرات رویکردهای توسعه‌طلبانه صهیونیسم، مبارزه با این تفکر را مسئله‌ای مرتبط با امنیت، آینده و موجودیت ترکیه دانست.

کد مطلب 6872112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها