موضع گیری شدیداللحن اردوغان علیه صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور ترکیه، تاکید کرد که ایدئولوژی صهیونیستی مبتنی بر نسل‌کشی، اشغالگری و توسعه‌طلبی، تنها شخص او، حزب عدالت و توسعه یا ائتلاف جمهور را هدف قرار نداده، بلکه همه مردم ترکیه را نشانه گرفته است.

اردوغان امروز شنبه در سخنانی طی مراسمی در شمال غرب ترکیه گفت: وقتی با صهیونیسم مبارزه می‌کنیم، این مبارزه را برای خودمان یا منافع شخصی انجام نمی‌دهیم، بلکه برای بقای دولت و تمام ملت خود انجام می‌دهیم.

وی با تاکید بر خطرات رویکردهای توسعه‌طلبانه صهیونیسم، مبارزه با این تفکر را مسئله‌ای مرتبط با امنیت، آینده و موجودیت ترکیه دانست.