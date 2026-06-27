موضع گیری شدیداللحن اردوغان علیه صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تاکید کرد که ایدئولوژی صهیونیستی مبتنی بر نسلکشی، اشغالگری و توسعهطلبی، تنها شخص او، حزب عدالت و توسعه یا ائتلاف جمهور را هدف قرار نداده، بلکه همه مردم ترکیه را نشانه گرفته است.
اردوغان امروز شنبه در سخنانی طی مراسمی در شمال غرب ترکیه گفت: وقتی با صهیونیسم مبارزه میکنیم، این مبارزه را برای خودمان یا منافع شخصی انجام نمیدهیم، بلکه برای بقای دولت و تمام ملت خود انجام میدهیم.
وی با تاکید بر خطرات رویکردهای توسعهطلبانه صهیونیسم، مبارزه با این تفکر را مسئلهای مرتبط با امنیت، آینده و موجودیت ترکیه دانست.
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