یکتا: فرهنگ عاشورا در زندگی امروز جامعه جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه پنجشنبه در مراسم شب چهارم ماه محرم هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر علیه السلام قم که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس برگزار شد اظهار کرد: ماه محرم فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مقاومت و پیوند آن با زندگی امروز جامعه است و این فرهنگ محدود به گذشته تاریخی نیست، بلکه در بستر زمان ادامه یافته است.
وی افزود: یاد حضرت رقیه سلاماللهعلیها به عنوان نماد مظلومیت کودکان در واقعه کربلا همواره در ذهن و دل مردم زنده بوده و امروز نیز با یاد شهدای کودک و نوجوان و همچنین دختران و زنان شهیده در حوادث مختلف اجتماعی و تاریخی پیوند خورده است.
این راوی دفاع مقدس با اشاره به جایگاه حضرت رقیه سلاماللهعلیها اظهار داشت: مظلومیت این کودک سه ساله در واقعه کربلا تبدیل به نمادی ماندگار از مظلومیت و مقاومت شده است و در سالهای اخیر نیز این مفهوم در مواجهه با حوادث مختلف اجتماعی و انسانی در جهان اسلام بازتولید شده است.
وی افزود: در بسیاری از رخدادهای معاصر، به ویژه در مناطق بحرانزده، مظلومیت کودکان و زنان یادآور همان صحنههای تاریخی کربلاست و همین پیوند معنایی موجب شده است فرهنگ عاشورا به عنوان یک جریان زنده در جامعه باقی بماند.
وی تأکید کرد: این پیوند تاریخی موجب شده است که نام حضرت رقیه سلاماللهعلیها نه تنها در مجالس عزاداری بلکه در ادبیات مقاومت نیز جایگاه ویژهای داشته باشد.
نقش دختران و زنان در میدانهای خدمت و ایثار
حسین یکتا در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش زنان و دختران در عرصههای اجتماعی و جهادی اظهار داشت: در سالهای اخیر دختران و زنان بسیاری در قالب فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و درمانی وارد میدان خدمت شدهاند و برخی از آنان در شرایط سخت نیز جان خود را در مسیر خدمترسانی از دست دادهاند.
وی افزود: در دوران بحرانهایی همچون همهگیری کرونا، کادر درمان به ویژه پرستاران زن با وجود شرایط دشوار با روحیهای ایثارگرانه در خط مقدم خدمت به بیماران حضور داشتند و این حضور را میتوان ادامه همان فرهنگ ایثار و فداکاری دانست.
وی بیان کرد: این روحیه در واقع امتداد همان مکتبی است که در واقعه عاشورا شکل گرفت و در آن انسانها برای حفظ جان و کرامت دیگران از جان خود گذشتند.
حضور نسل نوجوان در استمرار فرهنگ عاشورایی
این فعال فرهنگی با اشاره به نقش نسل نوجوان و دختران دهههای اخیر اظهار داشت: نسل جدید با وجود تفاوتهای زمانی و اجتماعی، همچنان با الهام از فرهنگ عاشورا در عرصههای مختلف حضور فعال دارد و برخی از آنان نیز به مقام شهادت نائل شدهاند.
وی افزود: دختران دهه هشتادی و نسلهای جدید در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نشان دادهاند که روحیه ایثار و مسئولیتپذیری در جامعه امروز نیز زنده است و تنها به نسلهای گذشته محدود نمیشود.
وی تأکید کرد: این حضور نشاندهنده استمرار یک جریان فکری و اعتقادی است که ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و در طول زمان دچار گسست نشده است.
مظلومیت کودکان در جهان امروز و پیوند آن با کربلا
حسین یکتا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مظلومیت کودکان در برخی مناطق جهان اظهار داشت: صحنههای رنج و آسیب کودکان در بحرانهای انسانی یادآور مظلومیت حضرت رقیه سلاماللهعلیها در واقعه کربلاست.
وی افزود: این شباهتها موجب شده است که فرهنگ عاشورا فراتر از یک واقعه تاریخی به یک زبان مشترک برای بیان مظلومیت و مقاومت در جهان تبدیل شود.
وی بیان کرد: توجه به این موضوعات علاوه بر بعد احساسی، مسئولیتی انسانی و اجتماعی برای جوامع امروز ایجاد میکند.
این راوی دفاع مقدس با تأکید بر استمرار فرهنگ شهادت و ایثار اظهار داشت: روحیه فداکاری در جامعه اسلامی در طول تاریخ ادامه داشته و از واقعه کربلا تا دوران معاصر در قالبهای مختلف بروز یافته است.
وی افزود: این فرهنگ در رفتار، انتخاب و سبک زندگی بسیاری از افراد در جامعه امروز نیز قابل مشاهده است و تنها محدود به یک دوره تاریخی خاص نیست.
وی تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ عاشورا نقش مهمی در حفظ هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
قم- راوی دفاع مقدس با تأکید بر تداوم فرهنگ عاشورا در جامعه امروز اظهار کرد: این فرهنگ تنها به یک واقعه تاریخی محدود نمیشود بلکه در سبک زندگی نسلهای مختلف امت اسلامی جریان دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه پنجشنبه در مراسم شب چهارم ماه محرم هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر علیه السلام قم که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس برگزار شد اظهار کرد: ماه محرم فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مقاومت و پیوند آن با زندگی امروز جامعه است و این فرهنگ محدود به گذشته تاریخی نیست، بلکه در بستر زمان ادامه یافته است.
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