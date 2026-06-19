به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید از کشتارگاه مرغ ایوان اظهار کرد: ورود مرغ‌های درجه دو و بعضاً دارای مشکل از استان‌های همجوار به بازار ایلام، علاوه بر ایجاد نگرانی برای مصرف‌کنندگان، موجب آسیب به تولیدکنندگان و واحدهای فعال در استان شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی مشکلات باعث شده از ظرفیت کامل کشتارگاه‌های استان استفاده نشود، افزود: قیمت‌گذاری دستوری و همچنین ورود مرغ‌های درجه دو از مهم‌ترین عواملی است که تولیدکنندگان این حوزه را با زیان مواجه کرده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی خروج بی‌رویه مرغ زنده از استان را از دیگر چالش‌های این بخش دانست و گفت: با وجود ظرفیت مناسب کشتارگاه‌های استان، بخش قابل توجهی از مرغ زنده برای کشتار به استان‌های همجوار منتقل می‌شود که این موضوع باید مدیریت و ساماندهی شود.

فلاحی با اشاره به اشتغال‌زایی مستقیم بیش از ۱۰۰ نفر در کشتارگاه سپید مرغ ایوان، بر ضرورت حمایت از این واحد تولیدی تأکید کرد و افزود: برای توسعه فعالیت‌ها و افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی تجهیزات این مجموعه ضروری است.

وی همچنین خواستار همکاری و حمایت معاونت اقتصادی استانداری ایلام در تأمین تسهیلات لازم برای به‌روزرسانی تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های این کشتارگاه شد.