حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت حمایت از بخش تولیدات گلخانه‌ای کشور اظهار کرد: در سال‌های اخیر توسعه کشت گلخانه‌ای به‌عنوان یکی از راهبردهای مهم در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، مدیریت مصرف آب و تقویت امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی نیز در این حوزه انجام شده است.

وی افزود: با وجود این اهمیت، در ماه‌های سرد سال و هم‌زمان با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، برخی گلخانه‌ها با محدودیت یا قطع گاز مواجه می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند آسیب‌های جدی و گاه جبران‌ناپذیری به این واحدهای تولیدی وارد کند. تولید در گلخانه، فرآیندی پیوسته، حساس و وابسته به تأمین مستمر انرژی است و هرگونه اختلال در این روند، به‌ویژه در فصل زمستان، می‌تواند موجب از بین رفتن محصولات و نابودی بخشی از سرمایه تولیدکنندگان شود.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه گلخانه‌ها صرفاً واحدهای اقتصادی نیستند بلکه بخشی از زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و غذایی کشور به شمار می‌روند، تصریح کرد: اگر انرژی مورد نیاز این واحدها به‌صورت ناگهانی قطع شود، نه‌تنها تولیدکننده متحمل خسارت مستقیم می‌شود، بلکه بازار مصرف، اشتغال و روند تأمین برخی محصولات نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

قاسمی ادامه داد: در شرایطی که کشور با چالش ناترازی انرژی روبه‌رو است، مدیریت مصرف امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما این مدیریت باید هوشمندانه، هدفمند و مبتنی بر اولویت‌های تولیدی باشد. نمی‌توان واحدی را که در تأمین مایحتاج غذایی مردم نقش دارد، بدون در نظر گرفتن تبعات آن، در معرض قطع انرژی قرار داد.

وی با اشاره به مکاتبه خود با وزیر نفت گفت: در نامه‌ای به محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، خواستار آن شده‌ام که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره اعمال محدودیت گاز برای گلخانه‌ها، این موضوع در چارچوب کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و کارشناسان این حوزه به‌صورت دقیق بررسی شود تا تصمیمات اتخاذشده کمترین آسیب را به تولید وارد کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی فعالان بخش کشاورزی و گلخانه‌داران این است که در زمان اعمال محدودیت‌های احتمالی، سازوکار مشخص و عملیاتی برای تأمین سوخت جایگزین در نظر گرفته شود. در صورتی که به هر دلیل امکان تأمین گاز به‌صورت مستمر وجود نداشته باشد، ضروری است وزارت نفت و مجموعه دستگاه‌های مسئول، سوخت جایگزین مورد نیاز گلخانه‌هایی را که دارای محصول در حال تولید هستند، در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین کنند.

وی افزود: بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند خسارت‌های مالی سنگینی به کشاورزان و سرمایه‌گذاران این بخش تحمیل کند؛ خسارت‌هایی که تنها محدود به یک فصل تولید نیست و ممکن است ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای گلخانه‌ای را با مشکل روبه‌رو کند. همچنین بروز چنین مشکلاتی در نهایت می‌تواند به کاهش تولید داخلی و افزایش فشار بر بازار محصولات کشاورزی منجر شود.

قاسمی با تأکید بر لزوم حمایت عملی از تولیدکنندگان گفت: امروز حمایت از گلخانه‌ها فقط حمایت از یک بخش اقتصادی نیست، بلکه حمایت از اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید داخلی و امنیت غذایی کشور است. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با نگاه کارشناسی و آینده‌نگر، تصمیماتی اتخاذ کنند که ضمن مدیریت مصرف انرژی، استمرار تولید در بخش کشاورزی نیز حفظ شود.

وی در پایان تصریح کرد: ضروری است وزارت نفت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، راهکارهای پایدارتری برای تأمین انرژی گلخانه‌ها تدوین کند تا در فصل زمستان شاهد آسیب به تولید، از بین رفتن محصولات و تحمیل هزینه‌های مضاعف به کشاورزان نباشیم.