به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی ظهر دوشنبه در همایش استانی بهینه‌سازی انرژی اظهار کرد: با گسترش مدل‌های مشارکتی بخش خصوصی، شاهد تحول جدی در مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان هستیم.

وی با اشاره به زحمات دست‌اندرکاران این حوزه افزود: استان اصفهان با ۵۰۰ هزار مشترک گاز، پیشرو در نصب کنتورهای هوشمند و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی است و اتاق اصفهان نیز با فعالیت کمیسیون‌های کشاورزی و انرژی، نقش مؤثری در این حوزه ایفا کرده است.

خسروی اصفهان را قطب گلخانه‌ای کشور دانست و گفت: شهرک‌های صنعتی تخصصی گلخانه در شهرستان‌های مختلف، موقعیت برتر استان در تأمین بازار گلخانه‌ای کشور را حفظ کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بر همراهی همه دستگاه‌ها از جمله شرکت‌های توزیع برق، پخش فرآورده‌های نفتی و اتاق اصناف تأکید کرد و افزود: جلسات شورای انرژی استان به‌طور مستمر برگزار می‌شود و هدف نهایی تبدیل اصفهان به الگویی موفق برای سایر استان‌ها در مدیریت انرژی است.

خسروی از همه فعالان این حوزه قدردانی و ابراز امیدواری کرد: با مشارکت عمومی و بخش خصوصی، گام‌های مؤثرتری در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری برداشته شود.