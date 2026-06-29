به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا صافی ظهر دوشنبه در همایش استانی بهینه سازی انرژی با اشاره به تقسیم‌بندی مصرف انرژی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان است و در زمستان این رقم به ۷۰ درصد می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: شورای انرژی استان برای غلبه بر ناترازی انرژی، بر سه راهکار اصلی تولید، بهینه‌سازی مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز کرده است.

مدیر میز انرژی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت حوزه کشاورزی و دامداری گفت: استان اصفهان بیش از ۵۰۰ هزار رأس دام سنگین دارد که روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تن فضولات تولید می‌کنند؛ همچنین با وجود ۲۳ میلیون قطعه مرغ معادل ۱۳ میلیون مرغ گوشتی، حجم قابل توجهی فضولات طیور ایجاد می‌شود.

بیوگاز آلودگی و گازهای گلخانه‌های را کاهش می‌دهد

صافی افزود: اگر ضایعات کشاورزی را نیز اضافه کنیم، حجم عظیمی از مواد آلی انباشته می‌شود که هم مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی ایجاد می‌کند و هم فرصتی طلایی برای تولید انرژی است.

وی با بیان اینکه روش بی‌هوازی (بیوگاز) یکی از راهکارهای اصلی شورای انرژی و کمیسیون‌های کشاورزی و انرژی اتاق بازرگانی است، گفت: در این روش، فضولات به گاز بیوگاز به طور عمده متان تبدیل می‌شود که می‌تواند برای تولید برق، گرمایش و حتی کود مایع استفاده شود.

به گفته مدیر میز انرژی استان اصفهان، برآورد اولیه نشان می‌دهد این ظرفیت می‌تواند حدود یک میلیون مترمکعب بیوگاز در روز تولید کند که معادل دو میلیون کیلووات‌ساعت انرژی برق است.

صافی ادامه داد: بیوگاز نه تنها آلودگی و تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد که محصول جانبی آن (کود مایع) ارزش اقتصادی دارد.

به گفته وی، این انرژی پایدارتر از برخی انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی است و می‌تواند به‌صورت محلی در دامداری‌ها، مرغداری‌ها و صنایع اطراف مصرف شود.

مدیر میز انرژی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت گاز در زمستان حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، تولید بیوگاز از نظر اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر است. همچنین نسبت به افزایش هفت برابری قیمت کود شیمیایی در ماه‌های اخیر، استفاده از کود مایع حاصل از این فرآیند مزیت رقابتی بالایی دارد.

صافی ابراز امیدواری کرد: با حمایت سرمایه‌گذاران، اتحادیه‌های دامداران و اتاق بازرگانی، این ظرفیت به مرحله اجرا برسد و بتواند تا ۷۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی در استان ایجاد کند.