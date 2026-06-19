سپاه: ملت و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران در پیامی به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد ملت و رزمندگان اسلام همچون کوه استوار پشتوانه دولتمردان هستند و در صورت تضییع حقوق ملت از سوی دشمن، آماده پاسخگویی خواهند بود.
پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای( دام الله ظله) رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا
سلام علیکم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
خدا را سپاس میگذاریم که یک بار دیگر ملت ما را از سرچشمه زلال ولایت سیراب و چشمهایمان را به پیام عزتمندانه و هدایتهای نورانیتان روشن کرد. پیام حکیمانهای که وحدت صفوف مردم را مستحکمتر، مردم بپاخواسته در میدان و رزمندگان جبهههای نبرد را به حفظ دستاوردهای پیروزمندانه شان امیدوارتر ساخت و سرمایه گرانسنگی برای سیاست مردان ما، در مسیر احقاق حقوق ملت شد.
اینک که دشمن متجاوز در مقابل بعثت تاریخساز ملت ایران و حماسهآفرینیهای درخشان رزمندگان اسلام در میدان جنگ شکست خورده است و از مواضع محو ایران از نقشه و برگرداندن آن به ماقبل تاریخ با استیصال به موضع درخواست و التماس برای تفاهم و مذاکره عقب نشسته و در مقابل عظمت ملت ما زانو زده است، انتظار همه ملت و رزمندگان این است، عرصه سیاستورزی نیز امتداد آن میدان شکوهمند باشد و به احقاق حقوق ملت سربلند ایران بیانجامد.
ملت عزیز و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند و اگر دشمن عهد شکن بخواهد چون گذشته به زیادهخواهی ها و تضییع حقوق ملت ایران روی آورد، پاسداران انقلاب اسلامی در زمین، دریا، هوا و تمام عرصههای جنگ ترکیبی قدرتمندتر از گذشته و با بهرهگیری از تجارب چندین نبرد آمادهاند تا با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم شکست تاریخی بسیار بزرگتری را به آنان تحمیل کنند.
نصر من الله و فتح قریب
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نظر شما