سپاه: ملت و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران در پیامی به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد ملت و رزمندگان اسلام همچون کوه استوار پشتوانه دولتمردان هستند و در صورت تضییع حقوق ملت از سوی دشمن، آماده پاسخگویی خواهند بود.

پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای( دام الله ظله) رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا

سلام علیکم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خدا را سپاس می‌گذاریم که یک بار دیگر ملت ما را از سرچشمه زلال ولایت سیراب و چشم‌هایمان را به پیام عزت‌مندانه و هدایت‌های نورانی‌تان روشن کرد. پیام حکیمانه‌ای که وحدت صفوف مردم را مستحکم‌تر، مردم بپاخواسته در میدان و رزمندگان جبهه‌های نبرد را به حفظ دستاوردهای پیروزمندانه شان امیدوارتر ساخت و سرمایه گرانسنگی برای سیاست مردان ما، در مسیر احقاق حقوق ملت شد.

اینک که دشمن متجاوز در مقابل بعثت تاریخ‌ساز ملت ایران و حماسه‌آفرینی‌های‌ درخشان رزمندگان اسلام در میدان جنگ شکست خورده است و از مواضع محو ایران از نقشه و برگرداندن آن به ماقبل تاریخ با استیصال به موضع درخواست و التماس برای تفاهم و مذاکره عقب نشسته و در مقابل عظمت ملت ما زانو زده است، انتظار همه ملت و رزمندگان این است، عرصه سیاست‌ورزی نیز امتداد آن میدان شکوهمند باشد و به احقاق حقوق ملت سربلند ایران بیانجامد.

ملت عزیز و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند و اگر دشمن عهد شکن بخواهد چون گذشته به زیاده‌خواهی ها و تضییع حقوق ملت ایران روی آورد، پاسداران انقلاب اسلامی در زمین، دریا، هوا و تمام عرصه‌های جنگ ترکیبی قدرتمندتر از گذشته و با بهره‌گیری از تجارب چندین نبرد آماده‌اند تا با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم شکست تاریخی بسیار بزرگتری را به آنان تحمیل کنند.

نصر من الله و فتح قریب

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی