آغاز فعالیت پایگاه امداد و نجات شهدای خدمت در محور سپیدار-چرام

به گزارش خبرنگار مهر، سید عادل رهبریان صبح جمعه در حاشیه بازدید از پایگاه امداد نجات در محور سپیدار-چرام اظهار کرد: پایگاه امداد و نجات چندمنظوره شهدای خدمت که پیش‌تر به بهره‌برداری رسیده بود، پس از تکمیل تجهیزات، تأمین امکانات مورد نیاز و استقرار نیروهای امدادی، به‌صورت رسمی وارد چرخه عملیاتی امداد و نجات استان شد.

وی افزود: این پایگاه با هدف افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث، ارتقای پوشش امدادی و کاهش زمان دسترسی نیروهای امدادی به محل سوانح در یکی از محورهای مهم و حادثه‌خیز استان راه‌اندازی شده است.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان کهگیلویه‌وبویراحمد ادامه داد: نیروهای امدادی مستقر در این پایگاه به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات در حوادث جاده‌ای، کوهستان، سیلاب، ریزش آوار و سایر سوانح احتمالی هستند و تجهیزات مورد نیاز برای انجام مأموریت‌های امدادی نیز در این مرکز مستقر شده است.

رهبریان همچنین از اختصاص یک دستگاه آمبولانس به این پایگاه خبر داد و گفت: با رایزنی‌های انجام‌شده با رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، دبیرکل جمعیت و رئیس سازمان امداد و نجات، یک دستگاه آمبولانس به پایگاه امداد و نجات چندمنظوره شهدای خدمت اختصاص یافت که نقش مهمی در ارتقای توان عملیاتی و تسریع خدمات‌رسانی به حادثه‌دیدگان خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های امدادی در مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: آغاز فعالیت رسمی پایگاه شهدای خدمت نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش خسارات ناشی از حوادث و ارتقای سطح خدمات امدادی در محور سپیدار – چرام و مناطق پیرامونی خواهد داشت.

سرپرست اداره کل جمعیت هلال احمر استان از تلاش‌های کارکنان، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان بویراحمد در راه‌اندازی و عملیاتی شدن این پایگاه قدردانی کرد و گفت: توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات در نقاط مختلف استان از اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.