به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی، عضو هیئت علمی گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به مسائل بهداشتی مرتبط با حجاج پس از بازگشت از سفر حج، بر ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتقال بیماریهای عفونی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه حج یکی از بزرگترین تجمعات انسانی جهان به شمار میرود، اظهار کرد: حضور زائران از کشورهای مختلف در کنار یکدیگر میتواند زمینهساز شیوع برخی بیماریهای عفونی شود. هرچند بسیاری از زائران با رعایت نکات بهداشتی دچار بیماری خاصی نمیشوند، اما افراد سالمند و کسانی که بیماریهای زمینهای دارند، بیشتر در معرض ابتلا قرار میگیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در حال حاضر مهمترین نگرانیهای بهداشتی پس از سفر حج، ابتلا به آنفلوانزا و کووید ۱۹ است. این بیماریها به سرعت از طریق قطرات تنفسی، دستهای آلوده و سطوح آلوده منتقل میشوند و میتوانند افراد زیادی را درگیر کنند.
صالحی با توصیه به حجاج بازگشته از سفر حج گفت: افرادی که حتی علائم خفیفی مانند آبریزش بینی، سردرد، بدندرد، ضعف و بیحالی دارند، باید از تماسهای غیرضروری با دیگران خودداری کنند. همچنین در دید و بازدیدهای پس از بازگشت، بهتر است از روبوسی و در آغوش گرفتن افراد دارای علائم بیماری پرهیز شود.
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