رقابت ۷۳۲۰ داوطلب کهگیلویه و بویراحمدی در آزمون سمپاد و نمونه دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه آزمون سمپاد و نمونه دولتی در کهگیلویه و بویراحمد با رقابت ۷۳۲۰ داوطلب در ۴۲ مرکز آزمون برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در حاشیه بازدید از مرانز آزمون سمپاد با اشاره به اهمیت برگزاری مطلوب آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری آزمونی سالم، استاندارد و منطبق بر ضوابط اجرایی پیش‌بینی شده و خوشبختانه آزمون‌ها در فضایی آرام و منظم در حال برگزاری است.

ایوب رضایی افزود: در آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد و نمونه دولتی، ۳ هزار و ۷۵۷ دانش‌آموز شامل ۲ هزار و ۷۲ دختر و یک هزار و ۶۸۵ پسر شرکت کردند.

وی ادامه داد: در آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان نیز ۳ هزار و ۵۶۳ داوطلب شامل یک هزار و ۶۷۴ دختر و یک هزار و ۸۸۹ پسر با یکدیگر رقابت کردند.

پذیرش بیش از ۱۵۰۰ دانش‌آموز در مدارس سمپاد و نمونه دولتی متوسط دوم

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان در سال تحصیلی آینده در مدارس سمپاد و نمونه دولتی متوسط دوم گفت: یک هزار و ۵۰ نفر در مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه، ۲۲۴ نفر در مدارس استعدادهای درخشان متوسطه اول و ۲۵۴ نفر نیز در مدارس استعدادهای درخشان دوره دوم متوسطه پذیرش خواهند شد.

وی این ظرفیت را فرصتی مناسب برای شناسایی، هدایت و حمایت از استعدادهای برتر دانش‌آموزی استان دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه‌های رشد علمی و آموزشی برای آینده‌سازان تأکید کرد.

اعلام نتایج در نیمه نخست مردادماه

رضایی زمان اعلام نتایج آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی را نیمه نخست مردادماه اعلام کرد و گفت: نتایج پس از انجام مراحل تصحیح از طریق سامانه‌های رسمی وزارت آموزش و پرورش در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

وی با قدردانی از همکاری عوامل اجرایی، مراقبان، ناظران، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌های همکار اظهار داشت: خوشبختانه تمامی حوزه‌های امتحانی استان در اوج امنیت، سلامت و نظم فعالیت کردند و شرایطی مطلوب برای حضور داوطلبان و خانواده‌های آنان فراهم شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در پایان اضافه کرد: آموزش و پرورش استان با رویکرد عدالت آموزشی و شناسایی استعدادهای برتر، از همه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان بهره خواهد گرفت.