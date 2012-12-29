آزمون واحد برای دانش آموزان مدارس سمپاد و نمونه دولتی/اعلام زمان برگزاری آزمون

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستورالعمل برگزاری آزمونهای ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی مدارس راهنمایی و دبیرستان برای سال تحصیلی 93-92 به آموزش و پرورش استانهای کشور ابلاغ شده است.

وی دلیل یکی شدن آزمونهای مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی را کم شدن استرس خانواده ها و والدین عنوان کرد و گفت: یکی از نکات قابل توجه در برگزاری این دوره از آزمون تمرکز روی منابع است. به این معنی که منبع درسی دانش آموزان برای ورود به پایه اول راهنمایی صرفاً کتابهای ششم ابتدایی و برای دانش آموزان پایه اول دبیرستان، کتابهای سوم راهنمایی است.

به گفته عرفی، در سالهای گذشته دانش آموزان مجبور بودند که برای آزمونها، منابع مختلفی را مطالعه کنند اما از امسال برای تمرکز دانش آموزان روی متون درسی و همچنین اجتناب از استرس، تنها منبع کتابهای ششم ابتدایی و سوم راهنمایی است.

رئیس سازمان سنجش آموزش و پرورش کشور تصریح کرد: همچنین مناطق مختلف آموزش و پرورش موظف هستند آزمونهای تکمیل ظرفیت را در پایه های میانی در مدارس راهنمایی و دبیرستان برگزار کنند. در سالهای گذشته تنها دانش اموزان براساس معدل گزینش می شدند که این موجب تخلفاتی می شد و براین اساس از امسال آزمونهای تکمیل ظرفیت برای ثبت نام دانش آموزان پایه های میانی در مدارس سمپاد و نمونه دولتی برگزار می شود.

عرفی به دانش اموزان توصیه کرد که در انتخاب مدرسه باید نهایت دقت را داشته و فرمهای ثبت نام را با دقت تکمیل کنند، چرا که در صورتی که دانش آموزان در انتخاب یک مدرسه نمره لازم را داشته اما آن را در فرم ثبت نام ذکر نکرده باشد، فرصت ثبت نام را از دست خواهد داد.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا نتایج این آزمونها را حداکثر تا پایان خرداد ماه 92 اعلام کنیم، تصریح کرد: آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی دانش آموزان ورود به پایه اول متوسطه 19 اردیبهشت 92 و آزمون دانش آموزان ورود به اول راهنمایی 20 اردیبهشت برگزار خواهد شد.