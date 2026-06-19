محمدرضا حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دو هزار و ۱۸۱ دانش‌آموز مستعد شهرستان کاشان برای ورود به مدارس استعداد های درخشان (سمپاد) و نمونه‌دولتی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با تفکیک آمار شرکت‌کنندگان ابراز کرد: از این تعداد یک هزار و ۲۲۸ دانش‌آموز داوطلب ورود به پایه دهم هستند که از میان آنها حدود ۷۰ نفر در مدارس سمپاد و حدود ۹۰ نفر در نمونه‌دولتی پذیرفته می‌شوند.

رئیس اداره آموزش‌ و پرورش کاشان تصریح کرد: همچنین ۹۵۳ دانش‌آموز نیز برای ورود به پایه هفتم مدارس سمپاد رقابت می‌کنند که ظرفیت پذیرش نزدیک به ۱۱۵ نفر در دو مدرسه شهرستان است.