رقابت ۲۱۴۵ داوطلب در آزمون استعدادهای درخشان بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، ظهر جمعه با حضور در حوزههای برگزاری آزمون استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۵ در شهرستان بهارستان از روند برگزاری این آزمون بازدید کرد.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی و حمایت از دانشآموزان مستعد و نخبه اظهار داشت: آزمون استعدادهای درخشان یکی از مهمترین بسترهای کشف و هدایت ظرفیتهای علمی نسل آینده کشور است و تمامی دستگاههای اجرایی و آموزشی باید برای برگزاری مطلوب و منظم این آزمون همکاری لازم را داشته باشند.
فرماندار بهارستان با بیان آمار داوطلبان این رقابت علمی افزود: در مجموع ۲۱۴۵ دانشآموز در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد ۷۳۰ نفر در پایه هفتم شامل ۳۶۲ دختر و ۳۶۸ پسر و همچنین ۱۴۱۵ نفر در پایه دهم شامل ۸۰۷ دختر و ۶۰۸ پسر بودند.
شرفی ضمن قدردانی از تلاشهای اداره آموزش و پرورش، عوامل اجرایی، مراقبان و نیروهای پشتیبان خاطرنشان کرد: این آزمون با برنامهریزی مناسب در فضایی آرام، منظم و با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای لازم برگزار شد و شرایط لازم برای حضور عادلانه داوطلبان فراهم بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد دانشآموزان مستعد شهرستان بهارستان بتوانند مسیر پیشرفت علمی و نقشآفرینی مؤثر در آینده کشور را با موفقیت طی کنند.
نظر شما