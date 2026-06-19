امینی: استان بوشهر رتبه نخست تولید میگو کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر عقیل امینی صبح جمعه در دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر و امام جمعه شهر بوشهر با اشاره به جایگاه ممتاز استان بوشهر در تولید آبزیان کشور اظهار کرد: سال گذشته استان بوشهر با تولید ۳۰ هزار و ۴۶۰ تن میگوی پرورشی در سال گذشته و سهمی بیش از ۵۰ درصد از تولید کشور، رتبه نخست تولید میگو در ایران را به خود اختصاص داده است. همچنین با تولید بیش از سه میلیارد قطعه لارو میگو، قطب اصلی تولید لارو کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در بخش صید و صیادی نیز سال گذشته بیش از ۶۵ هزار تن انواع آبزیان توسط جامعه صیادی استان صید و به بازار عرضه شد که نقش مهمی در تأمین پروتئین و امنیت غذایی کشور دارد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به توسعه آبزی‌پروری دریایی تصریح کرد: استان بوشهر با ظرفیت ۶۵ هزار تنی پرورش ماهی در قفس، یکی از مهم‌ترین قطب‌های این صنعت در کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر ۲۱ شرکت با ظرفیت ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن در این حوزه فعال هستند و سال گذشته یک هزار و ۲۹۵ تن ماهی دریایی از قفس‌های پرورش ماهی استان برداشت شد که با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تعداد قفس‌های فعال، روند تولید در این بخش رو به رشد است.



امینی همچنین به سایر تولیدات شیلاتی استان اشاره کرد و گفت: تولید ۱۲۳ تن جلبک دریایی، ۶۵ تن ماهیان گرمابی، ۶۰ هزار قطعه ماهیان زینتی، ۶۰ هزار قطعه زالو و بهره‌برداری از فاز نخست مرکز پرورش پلی‌کت دریایی (کرم نرئیس) از دیگر دستاوردهای مهم شیلات استان در مسیر تنوع‌بخشی به تولیدات آبزی‌پروری است.



وی در ادامه اجرای پروژه‌های زیستگاه‌های مصنوعی و رهاسازی بچه‌ماهیان در دریا از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت پلیمر آریاساسول را از اقدامات ارزشمند در حوزه بازسازی ذخایر آبزیان دانست و خاطرنشان کرد: توسعه تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری، حفاظت از منابع آبزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور، مهم‌ترین راهبردهای شیلات استان برای تحقق امنیت غذایی، اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان بوشهر است.