فتح خرمشهر نماد پیروزی ایمان بر استکبار جهانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج با اشاره به سعادت انسان در اطاعت از پروردگار اظهار کرد: انسان هیچ لحظه‌ای در اختیار خود نیست و قطع رابطه مخلوق با خداوند محال است.

وی مخالفت با خداوند را زشت‌ترین راه زندگی بشر دانست و افزود: انسان زمانی به سعادت واقعی می‌رسد که در مسیر بندگی و اطاعت الهی حرکت کند.

امام جمعه یاسوج با تسلیت شهادت زائران خانه خدا در فاجعه منا سال ۱۳۶۶ و همچنین شهادت امام محمد باقر در سال ۱۱۴ هجری قمری، بیان کرد: امام، حجت خداوند بر همه انسان‌ها، پرندگان، خزندگان و فرشتگان است و زبان همه مخلوقات را می‌داند.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس سال ۱۳۶۱ عنوان کرد: رزمندگان اسلام با وجود شرایط سخت و ادعای دشمن مبنی بر غیرقابل تصرف بودن خرمشهر، با ضربات کوبنده این شهر را آزاد کردند.

آیت‌الله حسینی افزود: این پیروزی بزرگ با عنایت خداوند متعال، رهبری حضرت امام خمینی (ره) و کمک امام زمان (عج) حاصل شد و به نمادی از اقتدار و ایستادگی ملت ایران تبدیل شد.

وی با اشاره به حمایت‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی از صدام در دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: در این جنگ نابرابر، ملت قهرمان ایران پیروز میدان شد و صدام در زباله‌دان تاریخ دفن شد.

امام جمعه یاسوج همچنین سه‌شنبه پنجم خرداد را روز عرفه، دعا و نیایش دانست و بر مغتنم شمردن این روز و زیارت امام حسین (ع) حتی از راه دور تأکید کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن عید سعید قربان در روز چهارشنبه گفت: عید واقعی انسان زمانی است که از گناه فاصله بگیرد و قربانی کردن نیز آثار و برکات فراوانی برای جامعه اسلامی دارد.

آیت‌الله حسینی ادامه داد: توصیه می‌شود مردم قربانی‌های خود را با نیت پیروزی بر دشمنان، نابودی آمریکا و صهیونیست‌ها و دفع آفات و بلاها از کشور و جبهه مقاومت انجام دهند.

وی در پایان با تبریک آغاز دهه امامت و ولایت از برگزاری نماز عید سعید قربان در مصلای نماز جمعه شهر یاسوج خبر داد.