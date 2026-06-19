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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

شناگر ایران در مسابقات ایتالیا دوباره رکوردشکنی کرد

شناگر ایران در مسابقات ایتالیا دوباره رکوردشکنی کرد

امیر مطاعی در دومین روز از رقابت‌های بین‌المللی شنا TVN در ایتالیا و در ماده ۲۰۰ متر قورباغه رکوردشکنی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات بین المللی شنا TVN در ایتالیا، امیر مطاعی در ماده ۲۰۰ متر قورباغه زمان ۲:۱۵.۳۳ را به ثبت رساند.

مطاعی با ثبت این زمان، ضمن کسب عنوان نفر نخست مرحله مقدماتی، موفق شد رکورد شخصی خود را بهبود بخشیده و بار دیگر رکوردشکنی کند.

امیر مطاعی در دومین روز از رقابت‌های بین‌المللی شنا TVN در ایتالیا، در ماده ۲۰۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲:۱۵.۳۳ عملکردی خوب همراه با رکوردشکنی از خود به نمایش گذاشت.

او با این زمان ضمن کسب عنوان نفر نخست مرحله مقدماتی، موفق شد رکورد شخصی خود را بهبود بخشیده و بار دیگر رکوردشکنی کند. مطاعی روز گذشته هم با ثبت زمان ۲۷.۷۴ ثانیه در ماده ۵۰ متر قورباغه، رکورد ملی این ماده را پس از ۱۸ سال ارتقا داد.

مطاعی امروز باید در فینال مواد ۵۰ متر و ۲۰۰ متر قورباغه به مصاف رقبای خود برود.

کد مطلب 6864832

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