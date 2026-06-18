رکورد ۱۸ ساله ۵۰ متر قورباغه ایران شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مطاعی، از شناگران مطرح سالهای گذشته ایران، در مرحله مقدماتی رقابتهای بینالمللی TVN که به میزبانی ایتالیا در حال برگزاری است، موفق شد رکورد ملی ماده ۵۰ متر قورباغه را بشکند.
مطاعی با ثبت زمان ۲۷.۷۴ ثانیه، رکورد پیشین این ماده را که با زمان ۲۷.۹۵ ثانیه و به نام محمد علیرضایی از ۱۸ سال پیش باقی مانده بود، بهبود بخشید و به عنوان رکورددار جدید این ماده شناخته شد.
این شناگر ملیپوش همچنان رقابت خود را در مسابقات TVN ادامه خواهد داد و بر اساس برنامه مسابقات، فردا در ماده ۲۰۰ متر قورباغه و روز پس از آن در ماده ۱۰۰ متر قورباغه به آب خواهد
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