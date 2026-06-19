دادگستری هرمزگان در شاخص رضایتمندی، رتبه اول کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته بندرعباس با گرامیداشت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و شهدای دستگاه قضایی، اظهار کرد: در پایان دوره پنجساله ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، مجموعهای از تحولات ساختاری و گفتمانی در این دستگاه محقق شده که آثار آن در سطح ملی و در روند خدمترسانی به مردم قابل مشاهده است.
وی با اشاره به گفتمانهای مدیریتی قوه قضاییه از جمله تعامل با سایر قوا، حذف تشریفات زائد، مردمیسازی خدمات، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، توجه به حقوق زندانیان و خانوادههای آنان و تقویت رویکرد نقدپذیری، افزود: این رویکردها نقش مهمی در ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و افزایش رضایت عمومی داشته است.
قهرمانی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه در موضوعات مهمی همچون ساماندهی انبارها و گمرکات، جلوگیری از رسوب کالا، آزادسازی سواحل، مقابله با فساد و حمایت از حقوق عامه ورود مستقیم و مسئلهمحور داشته است، تصریح کرد: آثار این اقدامات در بهبود فرآیندهای قضایی و اجرایی کشور کاملاً مشهود است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، گفت: با همکاری و همدلی میان دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی، نیروهای امنیتی و نمایندگان مجلس، روند رسیدگی به این حادثه در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و بخش عمده خسارتها از جمله پرداخت دیه جانباختگان، جبران خسارت تجار، خودروها و کانتینرهای آسیبدیده تعیین تکلیف و پرداخت شد.
وی افزود: در حوزه رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث و ناآرامیها نیز اقدامات قضایی لازم در دادسراهای استان انجام شده و دستگاههای تخصصی از جمله پزشکی قانونی، سازمان زندانها و سایر بخشها با آمادگی کامل در خدمت مردم بودهاند.
قهرمانی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأکید کرد: بر اساس این قانون، اسناد عادی و قولنامهها در صورت عدم ثبت رسمی در سامانههای مربوطه، در مراجع قضایی از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود و لازم است مردم نسبت به ثبت رسمی معاملات خود اقدام کنند.
وی همچنین از آزادی و تعیین تکلیف بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ زندانی واجد شرایط با استفاده از نهادهای ارفاقی در ایام اخیر خبر داد و گفت: این اقدام با حضور قضات و کارکنان دستگاه قضایی و با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانواده زندانیان انجام شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با قدردانی از مجموعه کارکنان قضایی، سازمانهای تابعه و نیروهای برونسازمانی شامل فرماندهی انتظامی استان، اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سایر ضابطان قضایی، اظهار کرد: تعامل این مجموعهها نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی به پروندهها داشته است.
وی در پایان با اشاره به ارزیابیهای ملی، گفت: بر اساس شاخصهای رضایتمندی، دستگاه قضایی استان هرمزگان موفق به کسب رتبه نخست در میان ۳۱ استان کشور با ۷۳ درصد رضایت شده است که این موفقیت حاصل همدلی و همکارمه دستگاهها و همراهی مردم است.
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