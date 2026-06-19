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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

دادگستری هرمزگان در شاخص رضایتمندی، رتبه اول کشور را کسب کرد

دادگستری هرمزگان در شاخص رضایتمندی، رتبه اول کشور را کسب کرد

بندرعباس-رئیس کل دادگستری هرمزگان با تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان هرمزگان، از کسب رتبه نخست رضایتمندی در میان ۳۱ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس با گرامیداشت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و شهدای دستگاه قضایی، اظهار کرد: در پایان دوره پنج‌ساله ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مجموعه‌ای از تحولات ساختاری و گفتمانی در این دستگاه محقق شده که آثار آن در سطح ملی و در روند خدمت‌رسانی به مردم قابل مشاهده است.

وی با اشاره به گفتمان‌های مدیریتی قوه قضاییه از جمله تعامل با سایر قوا، حذف تشریفات زائد، مردمی‌سازی خدمات، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، توجه به حقوق زندانیان و خانواده‌های آنان و تقویت رویکرد نقدپذیری، افزود: این رویکردها نقش مهمی در ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و افزایش رضایت عمومی داشته است.

قهرمانی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه در موضوعات مهمی همچون ساماندهی انبارها و گمرکات، جلوگیری از رسوب کالا، آزادسازی سواحل، مقابله با فساد و حمایت از حقوق عامه ورود مستقیم و مسئله‌محور داشته است، تصریح کرد: آثار این اقدامات در بهبود فرآیندهای قضایی و اجرایی کشور کاملاً مشهود است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، گفت: با همکاری و همدلی میان دستگاه قضایی، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امنیتی و نمایندگان مجلس، روند رسیدگی به این حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و بخش عمده خسارت‌ها از جمله پرداخت دیه جان‌باختگان، جبران خسارت تجار، خودروها و کانتینرهای آسیب‌دیده تعیین تکلیف و پرداخت شد.

وی افزود: در حوزه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوادث و ناآرامی‌ها نیز اقدامات قضایی لازم در دادسراهای استان انجام شده و دستگاه‌های تخصصی از جمله پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و سایر بخش‌ها با آمادگی کامل در خدمت مردم بوده‌اند.

قهرمانی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأکید کرد: بر اساس این قانون، اسناد عادی و قولنامه‌ها در صورت عدم ثبت رسمی در سامانه‌های مربوطه، در مراجع قضایی از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود و لازم است مردم نسبت به ثبت رسمی معاملات خود اقدام کنند.

وی همچنین از آزادی و تعیین تکلیف بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ زندانی واجد شرایط با استفاده از نهادهای ارفاقی در ایام اخیر خبر داد و گفت: این اقدام با حضور قضات و کارکنان دستگاه قضایی و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده زندانیان انجام شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با قدردانی از مجموعه کارکنان قضایی، سازمان‌های تابعه و نیروهای برون‌سازمانی شامل فرماندهی انتظامی استان، اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سایر ضابطان قضایی، اظهار کرد: تعامل این مجموعه‌ها نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها داشته است.

وی در پایان با اشاره به ارزیابی‌های ملی، گفت: بر اساس شاخص‌های رضایتمندی، دستگاه قضایی استان هرمزگان موفق به کسب رتبه نخست در میان ۳۱ استان کشور با ۷۳ درصد رضایت شده است که این موفقیت حاصل همدلی و همکارمه دستگاه‌ها و همراهی مردم است.

کد مطلب 6864882

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