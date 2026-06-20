به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که زنان دچار آپنه خواب، میزان بسیار بالاتری از سردرد، کابوس و نیاز به دستشویی رفتن در شب را گزارش کردند.

محققان دریافتند که آنها همچنین نمرات بدتری در اختلال خواب، اختلال در طول روز، اضطراب، خشم، خستگی، افسردگی و عملکرد مغز داشتند.

«استوتی وایدیا»، محقق ارشد و محقق پزشکی خواب در دانشگاه پیتسبورگ، گفت: «در طیف وسیعی از علائم غیرمعمول، زنان به طور یکسان بار علائم بیشتری را گزارش می‌کنند.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که الگوریتم‌های فعلی مورد استفاده پزشکان برای تشخیص و درمان بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب همچنان بر علائم کلاسیک تمرکز دارند و طیف وسیع‌تری از علائمی را که زنان ممکن است تجربه کنند، در نظر نمی‌گیرند.»

برای مطالعه جدید، محققان بیش از ۵۰۰ نفر را که درمان آپنه خواب متوسط تا شدید را شروع کرده بودند، استخدام کردند. حدود ۲ نفر از هر ۵ نفر زن بودند.

محققان علائم بیماران را با استفاده از پرسشنامه ارزیابی کردند و وضعیت خواب آنها را مشاهده کردند.

نتایج نشان داد که زنان و مردان تقریباً تعداد متوسط رویدادهای بیداری یکسانی داشتند، حدود ۳۶ در مقابل ۴۰ در ساعت.

وایدیا گفت: «زنانی که مبتلا به آپنه خواب انسدادی متوسط تا شدید هستند و درمان CPAP را شروع می‌کنند، شدت آپنه خواب و علائم کلاسیک مشابهی از جمله خروپف، نفس نفس زدن شبانه و خواب‌آلودگی دارند.»

با این حال، محققان گفتند که زنان بیشتر تحت تأثیر عوارض جانبی آپنه خواب هستند.

وایدیا گفت: «این وضعیت می‌تواند به این معنی باشد که زنان قبل از تشخیص رسمی، مدت زمان بسیار طولانی‌تری نسبت به مردان، به دلیل آپنه خواب، دچار مشکل می‌شوند.»