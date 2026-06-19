به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در سخنانی پیش از خطبه‌های های نماز جمعه که در مصلی قدس قم برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا علیه السلام و گرامیداشت یاد رهبر شهید، شهدا به ویژه شهدای قوه قضاییه و شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی افزود: جایگاه قم به عنوان مرکز علمی و دینی کشور و ام القرای جهان اسلام ایجاب می‌کند که سطح خدمات قضایی در این استان در تراز ویژه و متمایز ارائه شود.



وی با قدردانی از ستاد نماز جمعه قم برای فراهم شدن فرصت ارائه گزارش عملکرد دادگستری ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی استان بر اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه متمرکز بوده و بخش قابل توجهی از اهداف این سند در استان عملیاتی شده است.



اجرای سند تحول و ارتقای ساختار قضایی



رئیس کل دادگستری قم با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه گفت: موضوع کادرسازی و تقویت نیروی انسانی متخصص در دستور کار جدی قرار گرفته و امروز مجموعه قضایی استان از ظرفیت نیروهای آماده به کار در سطوح مختلف برخوردار است.



وی افزود: تقویت دانش قضات و توسعه دوره‌های آموزشی تخصصی موجب ارتقای سطح علمی و دقت در صدور آرا شده و این روند در سال‌های اخیر به شکل محسوسی قابل مشاهده است.



موسوی ادامه داد: در حوزه مبارزه با فساد نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده و بخش قابل توجهی از اموال مرتبط با پرونده‌های فساد شناسایی و به بیت المال بازگردانده شده است.



کاهش پرونده‌های معوق و افزایش سرعت رسیدگی



وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های قضایی استان گفت: حجم پرونده‌های موجود در دو سال اخیر از حدود ۲۸ هزار فقره به حدود ۱۴ هزار فقره کاهش یافته که نشان دهنده مدیریت مناسب ورودی پرونده‌ها و تسریع در روند رسیدگی است.



رئیس کل دادگستری قم افزود: تعداد پرونده‌های قدیمی به حداقل رسیده و در حال حاضر تنها تعداد محدودی پرونده با سابقه طولانی در جریان رسیدگی قرار دارد.



وی ادامه داد: متوسط موجودی پرونده در شعب قضایی استان نیز به سطح استاندارد رسیده و در اغلب شعب میزان پرونده‌ها کمتر از حد متعارف است که این موضوع موجب افزایش کیفیت رسیدگی شده است.



ارتقای کیفیت آرا و توسعه خدمات الکترونیک



موسوی با بیان اینکه اتقان آرا یکی از شاخص‌های مهم عملکرد قضایی است گفت: در حال حاضر درصد قابل توجهی از آرای صادره در استان مورد تایید قرار گرفته و تنها بخش محدودی از آنها در مراحل بالاتر مورد اعتراض واقع می‌شود.



وی افزود: توسعه دادرسی الکترونیک و برگزاری دادگاه‌های علنی برخط از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضایی قم بوده که طی آن امکان مشاهده روند رسیدگی برای نخبگان و عموم مردم فراهم شده است.



رئیس کل دادگستری قم ادامه داد: اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک نیز موجب حذف بخش قابل توجهی از فرآیندهای کاغذی شده و اکنون بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.



وی با اشاره به راه اندازی مجتمع شوق زندگی گفت: این مرکز با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست بدسرپرست و افراد فاقد حمایت حقوقی ایجاد شده و به صورت تخصصی امور این گروه‌ها را پیگیری می‌کند.



موسوی افزود: برگزاری ملاقات‌های مردمی به صورت مستمر در دادگستری استان از دیگر اقدامات مهم است که طی آن ده‌ها هزار مراجعه مردمی مورد رسیدگی قرار گرفته است.



وی ادامه داد: کاهش قابل توجه پرونده‌های مرتبط با طلاق نیز از دستاوردهای مهم اجتماعی استان بوده و این موضوع نشان دهنده اثرگذاری برنامه‌های پیشگیرانه و فرهنگی در جامعه است.



جرایم خشن در قم در سطح بسیار پایین قرار دارد



رئیس کل دادگستری قم با تاکید بر وضعیت امنیتی استان گفت: قم از استان‌های دارای ثبات و امنیت بالا در کشور است و جرایم خشن در آن در سطح بسیار پایین قرار دارد.



وی افزود: برخورد با جرایم سازمان یافته و اخلالگران امنیت روانی جامعه در فضای حقیقی و مجازی با جدیت در حال انجام است و دادسرای ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها فعال است.



موسوی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در تعامل با سایر نهادهای اجرایی و امنیتی توانسته است روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع و از انباشت پرونده‌های مهم جلوگیری کند.



وی با اشاره به همکاری گسترده با استانداری و سایر دستگاه‌ها گفت بسیاری از پروژه‌های مهم استان از جمله برخی طرح‌های زیرساختی بدون تشکیل پرونده قضایی و از مسیر تعامل و حل مسئله در حال پیشرفت است.



رئیس کل دادگستری قم افزود: سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان از جمله ثبت اسناد، زندان‌ها، پزشکی قانونی و تعزیرات حکومتی در بهبود عملکرد عمومی و صیانت از حقوق مردم نقش مهمی ایفا کرده‌اند.



وی در پایان با تاکید بر ضرورت مشارکت عمومی در برنامه‌های اجتماعی و مناسبتی استان اظهار کرد: همدلی مردم و مسئولان می‌تواند زمینه برگزاری باشکوه مراسم و تقویت انسجام اجتماعی را بیش از پیش فراهم کند.