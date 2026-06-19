به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در سخنانی پیش از خطبههای های نماز جمعه که در مصلی قدس قم برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا علیه السلام و گرامیداشت یاد رهبر شهید، شهدا به ویژه شهدای قوه قضاییه و شخصیتهای برجسته انقلاب اسلامی افزود: جایگاه قم به عنوان مرکز علمی و دینی کشور و ام القرای جهان اسلام ایجاب میکند که سطح خدمات قضایی در این استان در تراز ویژه و متمایز ارائه شود.
وی با قدردانی از ستاد نماز جمعه قم برای فراهم شدن فرصت ارائه گزارش عملکرد دادگستری ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی استان بر اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه متمرکز بوده و بخش قابل توجهی از اهداف این سند در استان عملیاتی شده است.
اجرای سند تحول و ارتقای ساختار قضایی
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه گفت: موضوع کادرسازی و تقویت نیروی انسانی متخصص در دستور کار جدی قرار گرفته و امروز مجموعه قضایی استان از ظرفیت نیروهای آماده به کار در سطوح مختلف برخوردار است.
وی افزود: تقویت دانش قضات و توسعه دورههای آموزشی تخصصی موجب ارتقای سطح علمی و دقت در صدور آرا شده و این روند در سالهای اخیر به شکل محسوسی قابل مشاهده است.
موسوی ادامه داد: در حوزه مبارزه با فساد نیز اقدامات گستردهای انجام شده و بخش قابل توجهی از اموال مرتبط با پروندههای فساد شناسایی و به بیت المال بازگردانده شده است.
کاهش پروندههای معوق و افزایش سرعت رسیدگی
وی با اشاره به وضعیت پروندههای قضایی استان گفت: حجم پروندههای موجود در دو سال اخیر از حدود ۲۸ هزار فقره به حدود ۱۴ هزار فقره کاهش یافته که نشان دهنده مدیریت مناسب ورودی پروندهها و تسریع در روند رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری قم افزود: تعداد پروندههای قدیمی به حداقل رسیده و در حال حاضر تنها تعداد محدودی پرونده با سابقه طولانی در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: متوسط موجودی پرونده در شعب قضایی استان نیز به سطح استاندارد رسیده و در اغلب شعب میزان پروندهها کمتر از حد متعارف است که این موضوع موجب افزایش کیفیت رسیدگی شده است.
ارتقای کیفیت آرا و توسعه خدمات الکترونیک
موسوی با بیان اینکه اتقان آرا یکی از شاخصهای مهم عملکرد قضایی است گفت: در حال حاضر درصد قابل توجهی از آرای صادره در استان مورد تایید قرار گرفته و تنها بخش محدودی از آنها در مراحل بالاتر مورد اعتراض واقع میشود.
وی افزود: توسعه دادرسی الکترونیک و برگزاری دادگاههای علنی برخط از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضایی قم بوده که طی آن امکان مشاهده روند رسیدگی برای نخبگان و عموم مردم فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری قم ادامه داد: اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک نیز موجب حذف بخش قابل توجهی از فرآیندهای کاغذی شده و اکنون بیش از ۹۰ درصد ابلاغها به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی با اشاره به راه اندازی مجتمع شوق زندگی گفت: این مرکز با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست بدسرپرست و افراد فاقد حمایت حقوقی ایجاد شده و به صورت تخصصی امور این گروهها را پیگیری میکند.
موسوی افزود: برگزاری ملاقاتهای مردمی به صورت مستمر در دادگستری استان از دیگر اقدامات مهم است که طی آن دهها هزار مراجعه مردمی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کاهش قابل توجه پروندههای مرتبط با طلاق نیز از دستاوردهای مهم اجتماعی استان بوده و این موضوع نشان دهنده اثرگذاری برنامههای پیشگیرانه و فرهنگی در جامعه است.
جرایم خشن در قم در سطح بسیار پایین قرار دارد
رئیس کل دادگستری قم با تاکید بر وضعیت امنیتی استان گفت: قم از استانهای دارای ثبات و امنیت بالا در کشور است و جرایم خشن در آن در سطح بسیار پایین قرار دارد.
وی افزود: برخورد با جرایم سازمان یافته و اخلالگران امنیت روانی جامعه در فضای حقیقی و مجازی با جدیت در حال انجام است و دادسرای ویژه برای رسیدگی به این پروندهها فعال است.
موسوی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در تعامل با سایر نهادهای اجرایی و امنیتی توانسته است روند رسیدگی به پروندهها را تسریع و از انباشت پروندههای مهم جلوگیری کند.
وی با اشاره به همکاری گسترده با استانداری و سایر دستگاهها گفت بسیاری از پروژههای مهم استان از جمله برخی طرحهای زیرساختی بدون تشکیل پرونده قضایی و از مسیر تعامل و حل مسئله در حال پیشرفت است.
رئیس کل دادگستری قم افزود: سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان از جمله ثبت اسناد، زندانها، پزشکی قانونی و تعزیرات حکومتی در بهبود عملکرد عمومی و صیانت از حقوق مردم نقش مهمی ایفا کردهاند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت مشارکت عمومی در برنامههای اجتماعی و مناسبتی استان اظهار کرد: همدلی مردم و مسئولان میتواند زمینه برگزاری باشکوه مراسم و تقویت انسجام اجتماعی را بیش از پیش فراهم کند.
قم- رئیس کل دادگستری قم گفت: موجودی پروندههای قضایی استان در نتیجه اقدامات تحولی و تسریع در رسیدگیها به نصف کاهش یافته است و این روند بیانگر بهبود عملکرد دستگاه قضایی قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در سخنانی پیش از خطبههای های نماز جمعه که در مصلی قدس قم برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا علیه السلام و گرامیداشت یاد رهبر شهید، شهدا به ویژه شهدای قوه قضاییه و شخصیتهای برجسته انقلاب اسلامی افزود: جایگاه قم به عنوان مرکز علمی و دینی کشور و ام القرای جهان اسلام ایجاب میکند که سطح خدمات قضایی در این استان در تراز ویژه و متمایز ارائه شود.
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