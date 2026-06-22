به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضاییه، اعضای شورای قضایی استان کرمانشاه با آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دیدار کردند و در ادامه با حضور در گلزار شهدای کرمانشاه، با آرمانهای امام راحل، شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
آیتالله غفوری در این دیدار با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دستگاه قضایی و شهدای اقتدار ایران اسلامی، از خدمات مجموعه قضایی استان قدردانی کرد و گفت: حضور آگاهانه و همراهی مردم با نظام، رهبری و نیروهای مسلح، مهمترین عامل ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود بوده است. وی همچنین بر ضرورت تبیین گستردهتر دستاوردهای دستگاه قضایی از طریق رسانهها، روحانیت و ائمه جمعه تأکید کرد.
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به حجم بالای پروندههای قضایی، پیشگیری از وقوع جرم را نیازمند همکاری همه دستگاههای فرهنگی، آموزشی و اجرایی دانست و افزود: توسعه فرهنگ صلح و سازش، یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش اختلافات و ورودی پروندهها به دستگاه قضایی است.
در ادامه این نشست، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: در ۲۰ حوزه قضایی استان، به طور میانگین ماهانه حدود ۷۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار میگیرد که این حجم از خدمات با تلاش بیش از یکهزار و ۶۰۰ نفر از کارکنان اداری و قضایی انجام میشود.
شهرام کرمی با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، گفت: توسعه خدمات الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، اجرای شاخص «روز تعویق» برای ارزیابی شعب، انجام ۹۸ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی، برگزاری مزایدههای آنلاین، کسب رتبه نخست کشور در اتقان آرای قضایی و افزایش صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف به ۴۴ درصد، از مهمترین دستاوردهای دستگاه قضایی استان به شمار میرود.
وی همچنین با بیان اینکه برای بیش از ۹۹.۵ درصد اراضی ملی استان سند مالکیت صادر شده است، افزود: حمایت از تولید و سرمایهگذاری، رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی و تداوم ارائه خدمات قضایی حتی در شرایط ویژه اخیر، از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی استان بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه نیز در این دیدار با اشاره به ورود ماهانه حدود پنج هزار پرونده به شعب تحقیق دادسرای مرکز استان، دفاع از حقوق عامه را از مهمترین مأموریتهای دادستانی برشمرد و گفت: نظارت بر بازار، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی در شرایط خاص اخیر با همکاری دستگاههای اجرایی به صورت مستمر انجام شده است.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی و عوامل برهمزننده امنیت، خاطرنشان کرد: پروندههای مرتبط با جرائم اقتصادی و اقدامات ضد امنیتی با سرعت، دقت و در چارچوب قانون در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی در برخورد با مخلان امنیت و آرامش مردم هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
در پایان برنامههای نخستین روز هفته قوه قضاییه، اعضای شورای قضایی استان با حضور در گلزار شهدای کرمانشاه، ضمن قرائت فاتحه و اهدای گل، با آرمانهای امام راحل، شهیدان انقلاب اسلامی و شهدای دستگاه قضایی تجدید پیمان کرده و بر استمرار مسیر عدالتخواهی، خدمت صادقانه به مردم و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
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