به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود احمدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: این فریضه از اصول خدشه‌ناپذیر اسلام است و هیچ‌گاه نباید به بهانه برخی کاستی‌ها یا کوتاهی‌ها از اجرای آن عقب‌نشینی کرد.

وی با بیان اینکه اولویت‌های امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شرایط زمان و مکان تغییر می‌کند، افزود: امروز حفظ نظام اسلامی، تقویت اتحاد و انسجام ملی و ایفای نقش هر فرد در این مسیر از مهم‌ترین معروف‌های جامعه به شمار می‌رود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با تشریح وظایف این ستاد، گفت: مأموریت ستاد، بسترسازی، فرهنگ‌سازی و آموزش برای اجرای این فریضه است و همان‌گونه که ستاد اقامه نماز به جای مردم نماز نمی‌خواند، ستاد امر به معروف نیز زمینه را برای مشارکت مردم در اجرای این واجب الهی فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به چهار مرحله اجرای امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرد: شناسایی معروف‌ها و منکرها، اولویت‌بندی، ارائه راهکار و اقدام عملی، چهار گام اساسی در تحقق این فریضه است و باید در خانواده، محل کار، محله و جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت مطالبه‌گری صحیح، اظهار کرد: مطالبه‌گری نیازمند آموزش، رعایت اخلاق و مستندسازی است و مردم باید بدون لکنت بتوانند مسائل و مطالبات خود را با مسئولان مطرح کنند تا زمینه اصلاح امور فراهم شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی برای اقشار مختلف خبر داد و گفت: محتوای آموزشی و دوره‌های تخصصی از طریق سایت ستاد در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند شوراهای امر به معروف و نهی از منکر را فعال کرده و برای شناسایی و رفع آسیب‌ها برنامه‌ریزی کنند.

حجت‌الاسلام احمدی در پایان با تأکید بر اینکه هدف اصلی امر به معروف و نهی از منکر اصلاح جامعه و دستگیری اجتماعی است، خاطرنشان کرد: همکاری مردم، نخبگان، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در ترویج این فرهنگ، زمینه‌ساز تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حرکت جامعه در مسیر ارزش‌های اسلامی خواهد بود.