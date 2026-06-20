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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

حجت‌الاسلام احمدی: فرزندآوری از معروف‌های اولویت‌دار جامعه امروز است

حجت‌الاسلام احمدی: فرزندآوری از معروف‌های اولویت‌دار جامعه امروز است

کرمانشاه - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه گفت: ترویج فرهنگ فرزندآوری و رفع شبهات موجود در این حوزه از مهم‌ترین اولویت‌های امر به معروف در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود احمدی صبح شنبه در همایش «خانواده متعالی نسل حسینی» با محوریت جمعیت و فرزندآوری که با حضور آیت‌الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: این همایش با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با هدف تبیین اهمیت فرزندآوری و توجه به یکی از معروف‌های مهم و مورد تأکید در جامعه اسلامی برگزار شده است.

وی با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در آموزه‌های دینی افزود: این فریضه تنها به موضوع عفاف و حجاب محدود نمی‌شود و حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی را در بر می‌گیرد. بر همین اساس، مسئله جمعیت و فرزندآوری نیز از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با بیان اینکه اولویت‌های امر به معروف در شرایط و موقعیت‌های مختلف متفاوت است، تصریح کرد: امروز یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع جمعیت و کاهش نرخ فرزندآوری است و این مسئله باید به عنوان یک مطالبه عمومی و فرهنگی در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

احمدی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین در حوزه خانواده و فرزندآوری گفت: بسیاری از نگرانی‌ها و شبهات موجود در زمینه فرزندآوری نیازمند پاسخگویی و روشنگری است و همه افراد جامعه در این زمینه مسئولیت دارند. تبیین صحیح مبانی دینی و فرهنگی می‌تواند در تقویت انگیزه خانواده‌ها برای فرزندآوری مؤثر باشد.

وی همچنین نقش بانوان را در تقویت انسجام اجتماعی و ترویج ارزش‌های دینی بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین هستند و می‌توانند در گسترش فرهنگ خانواده‌محور، تربیت نسل آینده و تحقق اهداف جمعیتی کشور نقش برجسته‌ای ایفا کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: بی‌تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی می‌تواند آسیب‌های متعددی به دنبال داشته باشد و برای تحقق معروفات و مقابله با آسیب‌ها، همه افراد جامعه باید احساس مسئولیت کرده و در مسیر اصلاح امور نقش‌آفرینی کنند.

احمدی در پایان با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ فرزندآوری نیازمند همکاری نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی است، گفت: معرفی ظرفیت‌های خانواده ایرانی و تقویت باورهای دینی و فرهنگی در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز تحقق سیاست‌های جمعیتی و افزایش امید به آینده در جامعه باشد.

کد مطلب 6865560

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