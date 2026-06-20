به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود احمدی صبح شنبه در همایش «خانواده متعالی نسل حسینی» با محوریت جمعیت و فرزندآوری که با حضور آیت‌الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: این همایش با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با هدف تبیین اهمیت فرزندآوری و توجه به یکی از معروف‌های مهم و مورد تأکید در جامعه اسلامی برگزار شده است.

وی با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در آموزه‌های دینی افزود: این فریضه تنها به موضوع عفاف و حجاب محدود نمی‌شود و حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی را در بر می‌گیرد. بر همین اساس، مسئله جمعیت و فرزندآوری نیز از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با بیان اینکه اولویت‌های امر به معروف در شرایط و موقعیت‌های مختلف متفاوت است، تصریح کرد: امروز یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع جمعیت و کاهش نرخ فرزندآوری است و این مسئله باید به عنوان یک مطالبه عمومی و فرهنگی در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

احمدی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین در حوزه خانواده و فرزندآوری گفت: بسیاری از نگرانی‌ها و شبهات موجود در زمینه فرزندآوری نیازمند پاسخگویی و روشنگری است و همه افراد جامعه در این زمینه مسئولیت دارند. تبیین صحیح مبانی دینی و فرهنگی می‌تواند در تقویت انگیزه خانواده‌ها برای فرزندآوری مؤثر باشد.

وی همچنین نقش بانوان را در تقویت انسجام اجتماعی و ترویج ارزش‌های دینی بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین هستند و می‌توانند در گسترش فرهنگ خانواده‌محور، تربیت نسل آینده و تحقق اهداف جمعیتی کشور نقش برجسته‌ای ایفا کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: بی‌تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی می‌تواند آسیب‌های متعددی به دنبال داشته باشد و برای تحقق معروفات و مقابله با آسیب‌ها، همه افراد جامعه باید احساس مسئولیت کرده و در مسیر اصلاح امور نقش‌آفرینی کنند.

احمدی در پایان با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ فرزندآوری نیازمند همکاری نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی است، گفت: معرفی ظرفیت‌های خانواده ایرانی و تقویت باورهای دینی و فرهنگی در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز تحقق سیاست‌های جمعیتی و افزایش امید به آینده در جامعه باشد.